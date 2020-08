Hacer o no hacer una piscina en el jardín, puede ser la gran duda existencial para muchos sanjuaninos dueños de un jardín. Porque es normal que en pleno verano y con los rigores del calor se pueda echar en falta un chapuzón. Además, como es sabido la pandemia asecha y todavía no es seguro que puedas moverte de casa. En esta provincia que el calor es abrumador, poder gozar del agua a cualquier hora es no sólo un lujo sino que se hace necesario. No hace falta disponer de tantos metros para incorporar una piscina, se puede hacer una de tamaño pequeño que, aunque no sea suficiente para nadar, sí lo será para refrescarse. Hoy en el mercado encuentras gran variedad de tamaños y formas, que te ayudarán a resolver tu sueño del espejo de agua. Toma nota de detalles importantes a tener en cuenta:





1 - El presupuesto: Lo primero que hay que hacer es solicitar un presupuesto para cotejar costos. La empresa elegida deberá preparar todos los datos útiles de infraestructura para la colocación, en caso de ser las de fibra de vidrio. Se recomienda por diversos motivos, que quizá no hayas advertido, como por ejemplo la instalación sanitaria, los desagües conectados al sistema cloacal y no al pluvial, para evitar derrames de agua en la vía pública. Ahora, si eliges una de cemento ya tienes que llamar al arquitecto, quien te hará el análisis correcto de obra.



2- Ubicación: Conocer el recorrido del sol para aprovechar las horas de baño. Tener en cuenta el movimiento del sol y cómo su luz índice en nuestro jardín, ya que para poder aprovecharla al máximo es conveniente situarla en un lugar donde reciba luz la mayor parte del día. Sobre todo en San Juan, ya que de este modo podremos usar nuestra piscina hasta entrado el mes de abril. Si el jardín tiene espacios de sombra, lo mejor es que intentemos que estos se sitúen alrededor de la piscina, pero en zonas próximas a ella, ya que las raíces de los árboles pueden ocasionar daños. De este modo nos servirán de descanso en aquellos momentos del día en el que los rayos del sol inciden con mayor intensidad.



3 - Crear un espacio que esté integrado con el resto del jardín: Es uno de los requisitos más importantes a tener en cuenta. Elegir una zona que esté en consonancia con el diseño de nuestro jardín, aun cuando sea pequeña. Si tenemos plantas, tendremos que prestar atención a que estas no se vean afectadas por la obra ni por el consiguiente disfrute de la piscina. Lo ideal es situarla en un espacio que nos permita acceder a ella de manera fácil por todos sus lados. Si contamos con árboles, podemos incluso sacarle partido a los mismos, aportando una gran sombrilla vegetal que además, puede ayudar a resguardarnos del aire, favoreciendo que el agua se mantenga a una temperatura óptima para el baño.



4 - Alrededor de la piscina mejor un pavimento especial: Hay pavimentos antideslizantes que por su formato son perfectos para colocar alrededor de ella y generalmente cuando uno contrata con la empresa que la vende y coloca, el piso también está en dicho presupuesto. Con una superficie rugosa, efecto antideslizante y un gran formato, se pueden cubrir muchos metros y la gran ventaja es que esta solución carece de mantenimiento y se limpian fácilmente. Es importante a la hora de elegir tener en cuenta los niños o adultos mayores, por los resbalones.





5 - Protegerla de miradas ajenas: En casos de barrios cerrados donde los muros son verdes u otras circunstancias, es importante colocarla en un lugar del jardín donde debe primar nuestra privacidad. Para ello, buscaremos alejarla de zonas de paso o puertas de acceso públicas. Tenemos que tener presente que la piscina y el jardín es un conjunto homogéneo y unitario y como tal, la colocación de la misma debe estar regida por el diseño del espacio verde.



6 - Detalles de funcionamiento: Desde la fase inicial de la construcción es importante tener una idea clara de qué queremos, ya que es el momento de elegir el sistema de funcionamiento y limpieza, el aspecto estético, el tipo de filtro, iluminación, solarium, etc. Hoy existe una amplia oferta de materiales, y entre las más económicas están las de poliéster, que se instalan muy fácil y rápidamente. Se le pueden incorporar cascadas, focos de luz o elementos decorativos a gusto del dueño de casa. Este tipo de pileta tiene un mantenimiento sencillo y además ofrece la posibilidad de desmontarla y trasladarla a una nueva ubicación.



El jardín tiene que ser un todo, con piscina incluida; por ello es fundamental que el disfrute del baño y su mantenimiento no perjudiquen la vegetación que lo decora.



EL DATO:

> La empresa Piscinas San Juan lleva más de 10 años en la fabricación y experiencia en San Juan.

Debido a la gran demanda de piscina, los turnos para colocación están dados para el mes de diciembre.

Una pileta estandar para una familia de 6 personas con 6 m de espejo de agua, su costo es de $260.000

La obra dura 15 días, pozo, colocación y funcionamiento.

> Dirección: Lateral de Circunvalación oeste.

>> Tel: 4232737