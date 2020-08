El 26 de agosto se celebra la memoria de San Ginés, Santo cuya imagen se evoca con una máscara, símbolo que remite el límite entre la ficción y la verdad. Tomando esta fecha, celebramos también a actores y actrices que se ponen en la piel de diversos personajes para hacernos vivir emociones únicas.

En contexto de pandemia por coronavirus, seis actores, actrices, directores y realizadores teatrales nos cuentan cómo viven el teatro desde casa.

Jennifer Piñero, directora y actriz de Auxocromo Teatro

“El año pasado, junto con Auxocromo Teatro, estábamos trabajando en un proceso que venía bastante avanzado. Paramos en noviembre por la Fiesta Nacional del Sol, ya que varios estábamos involucrados en la misma, y la idea era retomar en marzo, pero nos agarró la cuarentena.

Junto con Jesús Ojeda, con quien co-dirijo, aprovechamos el tiempo para reflexionar sobre el proceso y revisar lo que veníamos trabajando.

En cuanto se fue flexibilizando todo y habilitaron las salas de ensayo, me encontraba trabajando en dos procesos, uno más reciente y el que habíamos dejado con Auxocromo. Con ambos grupos llegamos a tener ensayos, siempre respetando los protocolos y el distanciamiento.

Ahora volvemos a la complejidad de no poder trabajar de manera presencial pero, gracias a la pandemia, de alguna forma, con el tema del Acuerdo San Juan se reactivó la comunidad teatral, nos comenzamos a reunir como colectivo. Estábamos trabajando en una grilla para solicitar la apertura de espacios provinciales, como el Teatro Sarmiento, para poder ensayar de manera gratuita, pero todo eso se vio truncado por la vuelta a la Fase 1 y nos volcamos nuevamente al trabajo de mesa, pero con la incertidumbre sobre cómo y cuándo vamos a estrenar.

Está la posibilidad de hacerlo vía streaming, algo que veo complicado porque personalmente lo considero antiteatro, ya que se pierde el vivo, pero dadas las circunstancias, nos planteamos ¿estrenamos vía streaming para reactivar los espectáculos?

Mucha gente del ambiente está buscando la forma de trabajar y estas idas y vueltas nos sirven para reflexionar. Creo que no se desactivan en lo más mínimo los procesos creativos, sino que por el contrario, nos motiva a buscarle la forma.

La preocupación ahora es cómo hacer para que no se contaminen los procesos creativos con estas nuevas formas de vincularnos, en todo sentido, porque no podemos aíslanos en el sentido artístico, ya que físicamente lo estamos.”

Mayra Peinado, actriz

“Este año comenzó con mucho arte. Participé en la Fiesta Nacional del Sol, en nuevos proyectos y muchas otras cosas que tenía en la cabeza.

La aparición de la pandemia nos afectó absolutamente a todo el ambiente, porque nosotros trabajamos con el otro. Gozamos del contacto con el público, tenemos contacto con el otro en los ensayos, en los talleres, en el encuentro con los compañeros y muchas otras cosas más que se dan.

Durante la primera fase tanto yo como muchos artistas recurrimos a diferentes plataformas para mantenernos en contacto durante los procesos creativos. Es así que organizamos los ensayos a través de video llamadas grupales, lo que constituyó un desafío importante porque claramente no es lo mismo que hacerlo compartiendo el mismo espacio físico. Internet a veces no colabora, no todos los dispositivos te acompañan, entonces tienes que valerte de paciencia porque generar contenidos en un momento que no se puede consumir es un desafío bastante grande y más si sos independiente, como la mayoría de los hacedores culturales.

Ahora que volvimos a Fase 1 y, con la realidad que estamos atravesando, nos unimos más que nunca para repensar nuevas formas de trabajo.

Lo vimos al inicio de todo y lo seguimos viendo, todos recurren al arte para hacer más llevadera la cuarentena, se han volcado a la música, la danza, el teatro, la pintura y demás expresiones. Esto ha demostrado que las expresiones artísticas son necesarias y tienen que cuidarse."

Nacho Caro, actor e integrante de “El Otro Grupo Teatro”

“Ser actor en épocas de pandemia es algo complicado debido a que generalmente nosotros trabajamos en contextos más informales, por lo tanto, nuestras principales fuentes de ingreso se han visto interrumpidas.

De por sí, trabajar del arte ya es un desafío en sí, pero hoy se suma a ese desafío el adaptarnos al contexto que nos toca vivir y esta adaptación debe ser de la mejor manera posible, para ver las formas de salir adelante haciendo lo que tanto amamos.

Particularmente este stop obligado me encuentra con ganas de aprovecharlo para seguir creando y apostando a la actuación, ya que, para mí, es una salvación.

Porque ya lo dijo Eugenio Barba "Si se tiene la necesidad, se puede hacer teatro hasta en el infierno".”

José Anecchini, actor y director

“Ser actor en época de pandemia es casi un arte imposible, debido a que el teatro es un pedazo de vida compartido entre actores y espectadores en un mismo espacio físico. Es el único arte donde la comunicación es MATERIAL, no virtual.

Pero, ampliando la visión y el trabajo actoral a otros oficios como el vídeo, la tv, el streaming, la radio y demás, hay posibilidades de sobrevivir a esta desgraciada situación. El Estado nacional y el provincial han llevado y llevan a cabo acciones para que estos productos tengan una contraprestación monetaria casi a modo de subsidio. Pero esto no alcanza para todo el espectro de trabajadores y trabajadoras del teatro. Algunos grupos y colectivos actorales realizan producciones como "Solas" que, sin ayuda estatal, está funcionando muy bien como "teatro virtual", y es obligación de toda la comunidad teatral destacarlo y propender a imitarlas en esta instancia que vivimos.

Creo que, como se viene haciendo desde que comenzamos a sufrir las prohibiciones de la pandemia, a través de la Asamblea de Teatristas Autoconvocados, y también con acciones individuales, debemos lograr una legislación provincial y municipales respecto del uso de los espacios públicos, de la creación de una dinámica comunidad provincial, y de apoyo y habilitación de los Espacios Culturales Teatrales Independientes, más racional y productiva desde lo económico para que sea posible continuar y aumentar la productividad creativa.

"¡QUE VUELVA EL TEATRO!" es nuestra consigna y el teatro va a volver cuando público, actores y actrices respiremos el mismo aire."

Lorena “Negra” López, actriz y productora teatral

“Esta época me hizo repensarme y reinventarme en todo aspecto.

Cómo actriz he transitado varias experiencias desde no poder actuar en un teatro de manera presencial a suspender las giras que tenía planeadas para este año con Luisa y Galgo. Pero también me abrió las puertas para reformular mis actividades como los talleres presenciales, formar parte de la plataforma virtual del Teatro del Bicentenario con la escena "Desterrada", así como crear “SOLAS, única escena”, la propuesta virtual en vivo y federal que realizamos todos los viernes con mis compañeras Tachi Sáez y Lila Guzmán, la cual nos permite generar una red de trabajo y explorar el mundo virtual que tanto nos costaba y a lo que nos resistíamos.

También pude crear desde mí lugar una nueva forma de encontrarme con la escena. En este momento formo parte de una residencia llamada "Proyecto Casa" de Paraná, Entre Ríos, que se estrena en septiembre virtualmente.

Creo que lo importante fue no quedarme con la idea que desde mi casa y en cuarentena no podía generar o crear. Sino todo lo contrario, es descubrir nuevas formas de creación como actriz y usar la virtualidad a favor de nuestro trabajo, de formar y de formarnos, buscar nuevos caminos hasta que podamos habitar nuevamente los teatros.”

Benjamín Slavutzky, actor, productor y director teatral

“La pandemia ha hecho algo a nivel general, que es develar la situación real en que se encontraban varios sectores. La situación de los actores y actrices no quedó exceptuado de esto. Hace mucho tiempo, el ámbito teatral (en la provincia) viene siendo un sector muy vapuleado. Quienes nos dedicamos profesionalmente a la actividad hemos quedado expuestos/as a la intemperie.

Los primeros días de encierro los viví con gran entusiasmo. Pude dedicar tiempo con exclusividad al desarrollo de proyectos futuros. Desde distintos sectores públicos abrieron convocatorias para ayudar a pasar este momento. Nunca había visto tanta actividad desde los organismos públicos para el apoyo al sector, tanto a nivel nacional como local. Cada convocatoria pedía la producción de un trabajo nuevo o de un plan nuevo, lo que hizo que la creatividad y el estrés subieran muchos niveles porque fueron muchas las convocatorias.

Ahora, con cierta distancia, pienso que se dieron cosas positivas, desde aprender a usar software de edición audiovisual, actualizar apps en el teléfono para poder trabajar más rápido, entender que las condiciones de vida y el contexto también pueden inspirar si tenemos apertura para ello.

En mi caso trabajé en un cortometraje, clases de técnica vocal online, una obra teatral que estoy preparando y un proyecto de documental audiovisual.

Cuando avanzamos en las fases, retomé los entrenamientos actorales y coordiné un laboratorio de puesta en escena. Además, junto a Nicolás Molina, hicimos una obra de teatro para hacer en las casas cumpliendo los protocolos sanitarios, obra que pudimos hacer un fin de semana porque después volvimos a Fase 1.

La reflexión que me queda de todo esto es que, como sector, estamos muy golpeados y golpeadas. Me parece que la concepción de cultura que se tiene a nivel estatal debe cambiar de perspectiva porque, en todos estos años, si no hemos podido desarrollarnos como industria es porque el Estado no ha acompañado ni valorado nuestros esfuerzos. También pienso que la pandemia nos ha llevado a un lugar paupérrimo y hemos entendido que no vamos a salir en solitario, sino que tenemos que buscar y propiciar colaboraciones para una salida en conjunto. No es utópico esto, en la actualidad veo más cruces e intercambios entre artistas de distintos sectores que me hacen emocionar, realmente. Creo que el camino va por ahí”.