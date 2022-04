La gira oficial del gobernador Sergio Uñac y otros funcionarios argentinos, está dando sus primeros pasos en Israel, un país que con décadas de experiencias y trabajo en innovación, pudo ganarle la batalla a la falta de agua. Porque no hay que olvidarse que este lugar tiene casi tanta superficie como la provincia de Tucumán. En ambos casos poco más de 22.000 kilómetros cuadrados. De norte a sur hay apenas 424 kilómetros y el punto más ancho, de oeste a este, es de 114 km. (aunque hay que decir que hay zonas que se separan por apenas 15 kilómetros). Y aunque pareciera estar rodeado de agua (limita con el mar Mediterráneo (al oeste), el mar Rojo (al sur), al este recibe las aguas del río Jordán y del mar Muerto y al norte, se baña con el Lago de Tiberíades, también llamado Mar de Galilea o Kineret), poco podía aprovecharse para regar la tierra -que es desierto en un 50% de su territorio, tanto al sur como al oeste- o el consumo humano. Esto fue hasta que tomaron la decisión de trabajar para generar y reutilizar el agua. Realmente lo lograron a tal punto que, con sus desarrollos, se han convertido en un líder mundial en el manejo del agua.



De eso sabe y mucho Andrés Ostropolsky, un mendocino que es cónsul honorario de Israel para Cuyo, quién en esta nota comparte información de cómo hizo este país, tan pequeño y rodeado de tantas adversidades para poder cultivar en las arenas del desierto, poder desarrollar fuentes de agua limpias a partir del reciclaje e inclusive contar no solo con el líquido que necesita su población y el abastecimiento general, sino tener la suficiente como para exportar a los países vecinos.

Ya hay en funcionamiento 5 plantas de desalinización del agua de mar o de río que tras ese proceso, permite que sea apta para el consumo humano. Más del 70% de los hogares israelíes reciben ese recurso hídrico en sus hogares.

Vale consignar que Ostropolsky no solo conoce del tema por el cargo honorífico que ocupa desde el 2018 y que le permite tener contacto directo con la sociedad, la cultura y la política israelí, sino porque es economista, tiene un Máster en Dirección de Empresas del IAE y como tal está al frente de una consultora que se dedica a la gestión de proyectos de inversión agrícola (fundamentalmente en viñedos y nogales) e inmobiliarios.



-¿Cuando empezó a trabajar Israel por su situación de desventaja con el agua por estar enclavado en un desierto? ¿Y en qué situación estaba la población en ese momento?



AO- Israel empezó a trabajar con el tema del agua mucho antes del establecimiento como Estado, allá por 1920 cuando los primeros israelíes o mejor dicho judíos que vivían ahí y se organizaban por comunidades tuvieron la visión de que el recurso hídrico era un recurso de importancia estratégica y entonces se encararon un plan maestro de largo plazo de desarrollo hídrico. Se lo encargaron a un ingeniero polaco, inmigrante, muy reconocido, Simja Blass (NdR: quien también años más tarde inventó el riego por goteo y fue uno de los socios fundadores de la firma Netafim). Ese plan tuvo tres ejes: hacer pozos de baja profundidad sobre todo en el norte en Israel que es más fértil para generar colonias que produjeran agricultura, segundo sacar agua o hacer el trasvase del río Jordán para poder hacer llegar agua hacia el centro y alguna parte del Sur del país y como gran proyecto, que inclusive catalogaban de proyecto fantasioso, era hacer un gran acueducto nacional que vaya de norte a sur y que colecte el agua de todas las fuentes que se estuvieran generando para poder llegar al desierto del Neguev (en el sur). Este gran acueducto debía estar muy bien construido ya que era subterráneo y además a prueba de ataques terroristas. Se hicieron los tres ejes e Israel, según los analistas británicos que en ese momento -antes del "48 cuando se creó el Estado- tenían control y administración sobre la zona decían que no iba a poder abastecer a más de 2 millones de personas. Ahora viven en toda la área casi 10 millones. En esa primera etapa a través de las colonias agrícolas irrigadas por las obras primero más básicas y después más complejas, fueron ampliando las fronteras productivas de Israel y generando ingresos y recursos para una población de campesinos pobres, inmigrantes, que no hablaban el idioma y además no tenían agua. Hay que pensar que más de la mitad del territorio es desierto. Esto hace que el recurso hídrico sea super estratégico.

el famoso Mar Muerto, es parte del paisaje israelí y está considerado una de las maravillas más hermosas del mundo. Es un lago salado situado en el punto más bajo de la Tierra, a 435 metros bajo el nivel del mar. Es tal la densidad de su agua que cualquier persona que se sumerge allí puede flotar sin ningún esfuerzo y sin ayuda extra. Debido al cambio climático y a la extracción de agua dulce, el nivel del agua del mar se reduce un metro al año (pese a que desembocan en él, aguas de otras fuentes hídricas) y las tierras ribereñas se hunden 15 centímetros al año. Obviamente no es agua apta para el consumo.

-¿A qué líneas de trabajo apuntó y apostó el país para ganarle al desierto; educativo, comunitario, industrial, emprendedor, medioambiental, sanitario? ¿Qué proyectos obtuvieron y con qué resultados?



AO- Para ganarle al desierto a través del "plan maestro'' del ingeniero Blass se construyó un gran acueducto que unió al país de norte a sur y extendió las fronteras productivas de Israel que ya de por sí es chico, le permitió cultivar en el desierto. A partir a partir de esa situación Israel pudo generar un desarrollo y transformarse de ser una economía agrícola primaria en una economía que exporta netamente valor agregado, como sucede hoy, desde hace algunos cuántos años ya, a través de la alta tecnología. Entonces a todo el planeamiento estratégico se le han ido sumando mejoras tecnológicas que son el resultado del ecosistema de investigación y desarrollo que hay allí. Por ejemplo a través de las universidades o los emprendedores se generan mejoras que son volcadas al sector privado y es el que termina invirtiendo en estos inventos. Entre las mejoras que uno ve en materia hídrica por supuesto está la reina de las innovaciones que es el riego por goteo que, básicamente, es un sistema en el cual en vez de regar con litros de agua se hace con gotas, con mayor eficiencia para el cultivo. Esa fue otra de las patas de Simja Blass: la tecnificación que se evolucionó en Agritech, como tenemos hoy que es tecnología aplicada a la agricultura. De hecho, hay empresas que aunque parezca un extremo, han llegado a poner sensores en cada uno de los plantines para poder detectar que necesita, en cada momento para crecer, brindándole lo que requiere. Así se ha llegado a aumentar los rendimientos en un 100 %, sin perder calidad, solo interpretando las necesidades de las plantas. Sin lugar a dudas, a esa estructura hídrica que Israel generó, se le han ido adicionando las mejoras.



Otro gran avance, un logro de los últimos 14-15 años, ha sido poder desalinizar el agua del mar a un costo razonable. Esto hizo que Israel empiece a montar plantas desalinizadoras de agua de mar que están sobre las costas del Mediterráneo y a potabilizar agua. Aproximadamente más el 70% del agua que consumen los israelíes es agua de mar desalinizada y pasada por los procesos de estas 5 plantas desalinizadoras.



Una cuestión muy importante es que en el año 2006 se tomó la decisión de traspasar todo el poder del agua a la Autoridad Nacional de Aguas. Esta maneja cada gota de agua que hay en el país. Esta decisión es muy trascendente por dos motivos: primero porque produjo el traspaso del tema de mano de las autoridades políticas a las autoridades técnicas. Esto significa que el agua jamás va a estar influenciado bajo ningún punto de vista por intereses políticos. No hay municipios ni funcionarios locales que tengan injerencia. Y la segunda cuestión de implicancia importante es que la Autoridad del Agua se creó para aplicar una decisión que en su momento fue muy controvertida pero que resultó y que fue la de cobrar cada gota de agua que circule en Israel y que alguien consuma, por el valor que tiene. No existe más el presupuesto público para el agua, se paga y sale cara porque es un recurso escaso que vale mucho. Esto implica que la gente no la derrocha y la cuida, pero a su vez, las empresas de agua ganan plata y eso las obliga a dar muy buen servicio, a tener que innovar y aumentar la infraestructura para que cada vez las fronteras productivas se extiendan y nadie esté disconforme. En Israel tienen una mirada distinta de la que estamos acostumbrados aquí. O sea no hay subsidio y no hay agua gratis. Uno puede pensar "bueno pero el agua es gratis porque cae del cielo''. Y si, el agua que cae del cielo, es gratis pero la que se procesa, se filtra y se adecua para el consumo humano, se transporta y se hace llegar a un domicilio, tiene un alto costo y hay que pagarlo. Así lo han entendido. La verdad es que la Autoridad del Agua tiene un gran nivel de eficiencia y el servicio es muy bueno. Solo por citar un ejemplo, en Israel no permiten que las cañerías maestras tengan pérdidas. No es algo menor. En Mendoza se estima que por pérdidas y filtraciones en las cañerías, y este índice se puede extrapolar a la mayoría de las provincias y ciudades de Latinoamérica y otras regiones del mundo, se desaproveche casi un 50% del agua que circula por las redes de agua potable. O sea que llega la mitad a destino. Esto allá no pasa.



-¿Esos proyectos tecnológicos sólo quedan en Israel o se han difundido en el mundo?



- A Israel le interesa difundirlos, sobre todo en los países menos desarrollados, a los que no sólo les llega la información sino que el país les hace llegar su buen arte y saber a sitios que lo necesitan. De hecho, Israel ha sido muy eficiente en el tratamiento del reuso de aguas servidas. Allí, se potabilizan, se depuran y se vuelven a inyectar en las cañerías maestra para distribución y riego. Estos sistemas se han trasladado ya a varios países como México, África, Estados Unidos, inclusive en Argentina. Otro ejemplo de desarrollo puede ser la máquina que convierte el aire en agua, entendiéndolo como una solución inteligente, que está en crecimiento y qué es sorprendente ya están en muchas partes del mundo. Sin lugar a dudas, compartir sus avances es parte de la filosofía israelí.



-¿Es un trabajo sólo del gobierno israelí o privados y universidades hacen sus aportes?



- Este es un trabajo de todo el ecosistema. O sea el gobierno es una parte, los privados son otra, las universidades, las sociedades de transferencia tecnológica, los emprendedores son otra. Y entre todos se genera una retroalimentación que termina en proyectos que son evaluados e implementados.

israel es pionera en los sistemas de riego por goteo (que aporta gotas de agua directamente a la raíz de la planta, evitando la evaporación y generando un gran ahorro de agua) y por aspersión que hay llegado a todo el mundo pero fundamentalmente le han permitido aprovechar el 60% de su territorio que es desierto.

-¿Cuánto dinero lleva invertido Israel para resolver el tema del agua?



- No tengo una respuesta certera de cuánto se ha invertido a través de la historia para resolver la sequía.



-¿Con esos proyectos se podría decir que Israel ha resuelto su problema de falta de agua? ¿O falta aún por hacer?



- Creo que con estos proyectos sobre todo las plantas de desalinización, Israel ha solucionado e inclusive superado su problema falta de agua, al punto tal que ahora tiene todo el agua que necesita y además exporta sus vecinos. Lo ha ido haciendo por etapas, con una política de largo plazo y de apoyo a la innovación: en los años "30, los pozos, en los "50 el acueducto nacional, después con la invención de técnicas de riego avanzadas como el riego por goteo, el agritech, las plantas de desalinización con las técnicas de reuso, hay técnicas de ósmosis coagulación, de ósmosis inversa para lograrlo, hay mucha tecnología y recursos al servicio de esta necesidad. Seguramente falten siempre cosas por hacer porque la necesidad es la madre de la innovación. La apuesta es seguir eficientizando y evitando el derroche de agua, siempre tratando de compartirlo con el mundo.



-¿El tema del agua es parte del conflicto con los países vecinos?



- El conflicto con los países vecinos no se circunscribe al agua, va por otro carril.



-¿Cómo puede Israel ayudar a la Argentina y puntualmente a San Juan para resolver esta gran problemática que nos aqueja?



- Hay un enorme escenario para la cooperación internacional y hay una predisposición tanto de Israel como de San Juan y del resto de Argentina para poder acercarse y poder compartir problemáticas y proponer soluciones basadas en la experiencia israelí para adaptar sus desarrollos allí donde se necesite. Quizás en San Juan se pueda aplicar la desalinización del agua salobre para poder regar sus campos, por qué no? O por ejemplo, lograra un servicio de transporte de agua con micromedición que haga que la gente haga un uso mucho más racional del recurso. Israel puede ayudar en asesoramiento, en planificación y en la implementación. Para Israel Argentina es muy importante. El mejor ejemplo es esta misión oficial que se desarrolla por estos día para ayudar a repensar los recursos hídricos.



-¿Cómo hace un país sin recursos económicos para superar semejante crisis hídrica?

- La problemática que nos aqueja con la falta de agua tiene varias capas y varias instancias. Lo primero que hay que pensar es cómo resolverlo con lo que uno puede hacer con lo que tiene a mano y entonces si uno pudiera lograr que el usuario haga un consumo más racional del agua, sería fundamental y en paralelo plantear proyectos razonables y que tengan asidero en el tiempo y forma, porque Argentina, quizás no tenga todos los recursos, pero es un país rico en extensión y naturaleza.



Fenómeno líquido, sin límites



* Israel tiene en la actualidad 5 plantas de desalinización en funcionamiento. Se estima que para el 2025, serán unas 7 ú 8. En ellas se hace el tratamiento para que más del 70% de los hogares israelíes puedan abastecerse con agua del mar o del río, previamente procesada y repotabilizada. La principal de estas plantas (Sorek) esta 100% automatizada y funciona las 24 horas, con sólo 2 personas en la sala de control que son técnicos altamente calificados.



No sólo la población se abastece de este agua desalinizada. La agricultura israelí, casi en un 50% de su producción, también. Se destinan 1.200 millones de mts cúbicos diarios para el riego de los campos cultivados en el Desierto del Neguev, al sur de Israel, con este tipo de recursos.



Y lo mejor de todo, es que no se agota. Sino que alcanza y sobra, tanto como para poder exportar agua desalinizada a Egipto y Jordania.



* Otra base de acopio de agua lo obtiene este país, aunque parezca increíble, de las aguas residuales o cloacales que son derivadas y tratadas en procesos de filtrados exhaustivos de altísima tecnología. En Petah Tikva, al centro del país, tienen la planta de reciclaje más grande del mundo. El 86% de este tipo de líquido desechado (porque proviene de baños, duchas y cocinas de las ciudades y de las industrias), se reutiliza para la agricultura. Prefieren usar agua recuperada que tener cortes en el suministro, en caso de sequía.



* El país tiene 230 reservorios de agua o estanques, en donde almacenan unos 260 millones de metros cúbicos al año.



* En Israel, donde el 60% de sus tierras es desierto, el 75% de los suelos agrícolas tiene tecnología para irrigar como parte de un ciclo completo de uso eficiente del agua.



* El vergel no se limita a los cultivos. Se podría decir que allí hasta hacen florecer empresas con un millonario fondo presupuestado para apoyar programas de innovación y creación de nuevos emprendimientos. De hecho, en este país hay más de 5.000 start ups high tech. De ellas, más de 700 se dedican exclusivamente a buscar soluciones que mejoren el consumo, recolección y distribución del recurso hídrico.



Viaje oficial



Además del gobernador Sergio Uñac, sus pares de Catamarca, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, más funcionarios de La Pampa y Santiago del Estero y los ministros de Relaciones Exteriores (Santiago Cafiero), Interior (Wado de Pedro), Agricultura (Julián Domínguez), Ciencia y Tecnología (Daniel Filmus) y el titular del CFI (Ignacio Lamothe) iniciaron una misión técnica a Israel el 22 de abril. El recorrido por ese país considerado ejemplo mundial en el manejo del agua, culminará el 28.



Durante una semana se reunirán con técnicos, investigadores, emprendedores y empresarios -en su mayoría argentinos que viven allá- de firmas de riego por goteo como Netafim o la de sistemas de hidroponía a gran escala como Teshuva Agricultural Projects. Conocerán la planta central de filtrado de agua desde el Mar de Galilea -única en su tipo en Israel y la cuarta más grande del mundo, con un reservorio de agua potable con capacidad de 215 mil metros cúbicos-, una estación de bombeo que suministra agua a Jerusalén y los pueblos aledaños hasta Palestina, la planta de reciclaje de agua de Shafdan (la más grande de Medio Oriente y una de las soluciones para aumentar el suministro de agua en condiciones de escasez en zona agrícola en pleno desierto), la planta de desalinización Granot (en la costa mediterránea, que desaliniza agua salobre) y la empresa que lleva el mismo nombre, una cooperativa de 20 fábricas y compañías del sector agrícola de los 43 kibutzim de la región costera y central de Israel. Visitarán el principal museo del Holocausto del mundo Yad Vashem (en Jerusalem), el Centro Peres para la Paz y la Innovación y el Instituto de Ciencias Weizmann.



La misión está considerada como una de las más importantes en la historia de las relaciones de cooperación e intercambio entre ambos países. De hecho, serán recibidos por Iair Lapid, el primer ministro de Israel, pero también por embajadores, líderes de entidades con vínculos con América Latina; funcionarios de carteras específicas como Asuntos Económicos, Asociaciones Público-Privadas, Ministerio de Energía y Agua y la Cámara de Comercio Israel-Golfo Pérsico.



Para los funcionarios argentinos es una gran oportunidad, teniendo en cuenta la grave crisis hídrica y que como si fuera poco, el 22% de los habitantes del país no tiene acceso al agua de red.

San Juan tendrá la máquina que convierte el aire en agua



Falta menos: en el mes de mayo llegará a la provincia la primera máquina que convierte el aire del ambiente en agua potable, por supuesto que apta para el consumo humano. Este fenómeno no es por arte de magia, aunque así parezca. Es por un concienzudo proceso de investigación, innovación y desarrollo tecnológico israelí.



El aparato en cuestión va a producir hasta 900 litros de agua por día, requiriendo aire y energía que no solo puede ser la administrada por la red eléctrica, sino también puede adaptarse a sistemas de energía eólica o solar en el caso que hubiese por supuesto. Pero no hace falta nada más. Ni siquiera importa demasiado el clima en el que esté inmerso el aparato. De hecho, Matías Finkelstein, de Meridion del Plata -la firma que hace todo el desarrollo local para la implementación de las Watergen que se traen de Israel- explicó que 'en lugares de baja humedad también funciona el equipo. Incluso, con un nivel de humedad a partir del 10 por ciento, es suficiente para que produzca agua potable. Y cuando es más baja, generalmente lo que hacemos es poner el equipo dentro de un invernáculo para que por ejemplo, algunas plantas de papa o tomate puedan generar mayor humedad en el ambiente y así trabaje mejor. Claro que este no es el caso de San Juan que en los últimos días ha tenido 40% de humedad''.

El desembarco de semejante máquina es fruto de un acuerdo de cooperación de la empresa con la provincia (que se hará cargo del costo de la electricidad, cuyo consumo se calcula de unos 5,6 kilowatts nominal por hora). O como prefiere llamarlo Leonardo Siere, presidente de la Sociedad Israelita de San Juan, la entidad que hizo las gestiones a través de la incubadora de jóvenes emprendedores, es una especie de "préstamo'' por unos meses como parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria, ya que están interesados por dotar de agua a algunos espacios públicos. De hecho, se cree que el destino que tendrá será la zona del Parque de Mayo, para que puedan hidratarse quienes van a hacer ejercicio o concurren al lugar.



La Gen M (por Generador Medium) es uno de los productos de la compañía israelí creada en 2009 por ingenieros que se dieron cuenta que se podía aprovechar hasta la última gotita de humedad del aire, inspirados en los aires acondicionados. Ellos apostaron a eficientizarla por medio de una placa metálica y un intercambiador frío-calor para condensar esa humedad y convertirla en agua destilada y la que, luego de un proceso de varias filtraciones (de carbón, sedimentos, entre otros elementos, para eliminar cualquier tipo de virus y bacterias) y con el agregado artificial de minerales, sale como agua potable, mineralizada y apta para consumo humano. Es más de la máquina se obtiene agua fría o a temperatura ambiente. Hay equipos de 'agua del aire'' que generan 27, 900 o hasta 5.000 litros por día.



'Es una tecnología completamente innovadora que crea agua a partir de un recurso infinito y renovable como el aire y que cambia el paradigma de las crisis hídricas'', detalló Finkelstein.