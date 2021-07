Cada rincón del hogar es especial, por lo que la decoración no solo debe ser un reflejo de nuestros gustos, sino también brindar comodidad. El living es por excelencia un espacio invitador y cálido, donde se pueden pasar momentos amenos. Para que esté bien logrado y armonioso, repasamos algunos errores que deberías evitar.

Abuso de tonos neutros

Colores como el gris, marrón, hueso o similar son muy lindos en mobiliario, pero si abusas de ellos solo lograrás un espacio aburrido, que no atrae.

Dentro de los gustos personales, inclínate por paletas que rompan con las tonalidades neutras, mucho más si las paredes o cortinas del living son en tonos neutros.

Errar al tamaño de la alfombra

Tener alfombras en casa tiene diversos beneficios, entre ellos un toque estético único. Pero hay que prestar atención al tamaño de la misma cuando se la ubica en el living, procurando que sea lo suficientemente grande para que todos los muebles que formen parte del living descansen al menos sus patas delanteras en ella.

Si la alfombra es corta, no solo se verá mal, sino que romperá con la armonía y equilibrio del lugar.

Saturar el living

Cada hogar tiene su espacio y los muebles para el living se pueden encontrar en distintos tamaños y diseños. Si vas a armar este espacio de cero, procura tener en mente cómo será la distribución del lugar, para que no quede saturado de muebles y objetos que no solo harán parecer más chico el lugar, sino que dificultará el tránsito.

La TV fuera de foco

Un lugar ideal para ubicar la televisión es el living ya que como mencionamos antes, es un espacio que invita a la recreación. Allí puedes disfrutar de películas, partidos de futbol, recitales entre otros.

Para evitar cualquier incomodidad, procura que la televisión esté ubicada frente al sillón principal, no la ubiques de costado ya que puede dificultar la visual. Tampoco que esté cerca de una ventana, ya que solo se verá el reflejo del exterior.

Muebles incómodos

Cada quien ajusta el living a su gusto y antojo, pero si buscas que sea un lugar de relax, procura que los muebles elegidos permitan esa sensación. Hoy se pueden encontrar muchos muebles y accesorios de diseño, pero si no sabemos cómo ubicarlos o no tienen una función definida, es mejor no adquirirlos. Al fin y al cabo, el living debería proporcionar confort, sea el estilo que sea.