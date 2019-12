Prendas: Pura Vida Multiespacio

Modelos: Aimé Signes y Fátima Ameglio

Fotos: Aníbal Goransky

Locación: Del Bono Beach





Estos trajes de baño son confeccionados con tela de poliamidas con elastano lycra, lo que asegura calidad y confort, otorgando una caída perfecta en las piezas. La línea combina colores lisos, estampados e hilos brillantes y en todos los casos, cuenta con las tecnologías Prosun UV50, que protege contra rayos UVA y UVB en un 98%. Las piezas se pueden comprar individualmente, es decir que vos elegís y te armas tu conjunto de bikini. Pura Vida es el representante exclusivo en San Juan y Mendoza.





Una lycra exclusiva



La tela original, cuenta con tecnología HIGH - CLO, que evita el desgaste por cloro y por sal, evitando que los colores se opaquen y alargando la vida útil de las prendas. Todos los detalles metálicos, son tratados con sistema anticalentamiento y anticorrosión. Están completamente forradas con 100% poliamidas. Las almohadillas de las prendas son con hilos siliconados, lo que evitan que se aplasten y arruinen con la sal del agua y la propia transpiración.

Consejos útiles



* No usar lavandina ni suavizantes, estos barren los productos aplicados en los hilos con la tecnología usada.

* No lavar con agua caliente, usar fría.

* No se planchan

* No lavar a seco

* No lavar con otras prendas de distinta composición porque pierden la tecnología.

* Siempre que las bikinis se usen en arenas enjuagar primero en el chorro de agua fría durante unos minutos, esto ayuda a que la arena no desgaste la estampa, no lavar en lavarropa.



* Bikinis con corpiños armados, $2.000

* Conjuntos de bikinis, $1.800

* Mallas enterizas, $2.200





El Dato:

Pura Vida Multiespacio

Calle Entre Ríos 316 (s), antes de llegar a Mitre

Cel: 264-4033897

Web: puravidamultiespacio.com

Instagram: pura vida multiespacio

Agradecimiento a Pablo Bazze