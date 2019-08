Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Comienza una semana movida y a la vez esperada para estos felinos, pues los planes ya pensados desde el periodo anterior se irán concretando, aún con la posibilidad de contratiempos inesperados. Momento oportuno para iniciar trámites pendientes. Deberá asumir un rol más activo en el trabajo.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Tiempo de hacer caso omiso a especulaciones e influencias que pueden ser negativas al momento de encarar cualquier proyecto. No se base en el +que dirán+, cabe recordar que ellos también pensarán lo mismo sobre su opinión. Siendo así, lo propicio es dar rienda suelta a su creatividad, utilizando su propio criterio de vida y experiencias obtenidas. Los próximos días podrían ser brillantes para recuperar los éxitos perdidos.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Prestar atención a sucesos próximos. El principio será enmendar los categóricos y evidentes errores cometidos en el pasado. Su exagerado sentimiento y sentido de la realidad podría hacerles incurrir en un estado fantasioso. Deben cuidar su exceso de optimismo frente a las circunstancias actuales.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Los momentos de crisis deberán ser aprovechados productivamente y replantearse proyectos en marcha. Algunas voces amigas le ayudarán a este propósito, confíen en su buen criterio. Una buena racha los espera en lo económico, un cambio favorable hará que evolucionen y modifiquen su destino. Tendrán un éxito merecido, abundancia, felicidad y salud en esta semana, lo cual lo compensarán males pasados. Confíen en su buen criterio, la solución a sus problemas está cerca. Al parecer hace demasiado tiempo que no se toman un buen descanso.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Comenzaran a vivir un periodo con fuertes tendencias a romper con todos los esquemas conocidos de estos nativos. Demostraran que pueden lograr ser y actuar de diversas maneras siendo ellos mismos. Modérese y triunfará. En el trabajo deberá sacrificar algunas cosas, pero al final tendrá éxito. La paciencia será un factor clave para la adversidad que se avecina. Debe reflexionar bien para no equivocarse.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Placer y esparcimiento al por mayor. Así y todo, no pierda el control, pues los excesos producto de tanta algarabía, podría ocasionarle algunos malos tragos si no actúa con cautela. De esta forma, gozará de un excelente momento para rejuvenecer su alma y disfrutar a pleno. Es posible que por sentir alguna falta de cariño, se sientan más abocados a la vida natural. Se darán cuenta que para conseguir buenos resultados, no es solamente una cuestión de exigir o sobre exigirse. La tensión y los nervios disminuirán cuando aprendan a direccionar su exceso de energía.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Los equinos vienen experimentando una serie de altibajos emocionales desde las últimas semanas, sin embargo, no tienen problemas de salir airosos de cualquier situación complicada o que sugiera algún peligro. Cambiar las rutinas será la recuperación para su nerviosismo y pronto observará los beneficios de reorganizarse. Empezará de a poco a concretar todos sus sueños en materia económica o afectiva, será el tiempo ideal para que estos nativos, se liberen de ataduras de pasado y se animen a mostrar al mundo cuáles son sus habilidades mayores. Deben tener en cuenta sus intuiciones.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Grandes desafíos y responsabilidades se podrían presentar en estos próximos días. Será necesario que busquen ayuda en los afectos, en las personas que no ven hace mucho tiempo y los asesoraron correctamente. Es tiempo de retomar el timón de su bienestar y no deprimirse.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Lo mejor que puede hacer esta semana es intentar vencer un poco su hiperactividad y no tratar de hacer todo al mismo tiempo. Para lograrlo, la actividad física, la meditación, una buena terapia cerca de lugares de muchísima vegetación o cerca de la montaña. Intentar ver las dos caras de la moneda antes de hablar o de actuar, ya que la armonía está a punto de hacerse una realidad en sus vidas.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Los fantasmas del pasado una vez más estarán presentes en las vidas de estos nativos. Lo recomendable será evitarlos o bien, ignorarlos, pues estos podrían ocasionar un nivel de inseguridad en el actuar, provocando la toma de decisiones desacertadas, exponiendo su actual condición de vida a un rotundo fracaso. A partir de ahí podrá comenzar una escala ascendente en todos los órdenes y formalizar compromisos a todo nivel.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Los canes están viviendo una de sus mejores etapas. Sus conquistas se ven afianzadas e incluso duplicadas a tiempos anteriores, pero no olvide que tampoco es cuestión de acaparar sin límites, pues esto será la principal de un posible estrés que sufran estos nativos. Si ponen los límites a tiempo, se ganaran el respeto de colegas, amigos y familiares, y además su familia se sentirá agradecida por el tiempo que les demande a ellos. En esta semana tienen la posibilidad de un cambio de actitud para enfrentar sus proyectos de trabajo.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Buen periodo para establecer relaciones laborales, sociedades y/o financieras. Cuidado con asesoramientos. Analizar bien los hechos antes de emitir una opinión, será la mejor manera de evitar problemas mayores. Tampoco vale la pena actuar impulsivamente ante la negativa de alguien. Con respecto a la salud, es un tiempo ideal para someterse a un examen a fondo.