La fiebre por la serie "Emily in París" todavía no termina, a semanas de su estreno, la serie sigue en tendencia, generando debate entre quienes ya la han visto y curiosidad entre los pocos que faltan por verla y, otros a la espera de la segunda temporada. La amas o la odias pero, eso sí, su vestuario es notable, no podía ser de otra manera si los estilismos estuvieron a cargo de Patricia Field, la diseñadora de vestuario.



En el desarrollo de la serie se aprecian guiños de la icónica moda de los noventa y principios de los dos mil. Desde un primer momento, es evidente el choque cultural (y de estilo) entre Estados Unidos y Europa, retratado espectacularmente en los estilismos de Emily Cooper, cargados de estampados y accesorios kitsch que contrastan con los looks sofisticados all black de sus colegas de trabajo. Field, en colaboración con la diseñadora francesa Marylin Fitoussi, también se inspiró en An American in París (1951) y más películas de la época.



Más allá de su trama, lo que realmente ha convertido esta serie en tendencia es la ropa que Emily combina con una seguridad envidiable capítulo tras capítulo; arriesgando tonos, texturas y estampados, siempre se las arregla para combinar como nadie.



La selección de su vestuario es la que todas las revistas de moda incluidas las páginas de las redes sociales han puesto en evidencia en estos últimos tiempos.



Son los looks que han enamorado -a casi todas las mujeres-, y a la mitad del público que ya ha visto la serie, te damos las claves para replicarlos a tu manera.

La perfecta invitada

Para una noche en la ópera, Collins luce un exquisito vestido combinado con guantes largos, que es una alusión a Audrey Hepburn en Funny Face. Lily Collins anuncia su compromiso con Charlie McDowell. ¡Un vestido mágico en una noche mágica! Con escote strapless de terciopelo y amplia falda de capas de tul, un homenaje a la falda de tul que llevó Carrie en el final de Sex and the City, que también tiene lugar en París.



Los estilismos de Emily contienen desde nombres consolidados del lujo francés como Kenzo, Dior y Chanel, hasta marcas de culto que las expertas adoran: Ganni, Sandro,The Kooples, etc.

Traje de turista

Cuando se presenta en su primer día de trabajo en París, Emily lleva una blusa cuyo diseño muestra una pintura del paisaje que rodea la Torre Eiffel. Como si esto fuera poco, la acompaña con una falda efecto piel de serpiente y unos tacones altos de Christian Louboutin que dicen París a los lados. Se marca así la oposición con su jefa Sylvie (Philippine Leroy Beaulieu), cuyos looks completamente negros (parisinos por excelencia) parecen sacados de las pasarelas de Rick Owens y Yohji Yamamoto.

El estilismo estrella del verano

Aunque el estampado de arabescos y flores en seda amarilla haya sido mucho para sus compañeros franceses, a nosotros nos fascinó este look más relajado, ideal para acompañar con unas sandalias o, en un tono casual, con unas chanclas flip-flop. Top de tiras en seda amarilla de estampado de bandana floreada con escote en pico y falda larga de tiro alto con bajo asimétrico y estampado a juego.

Una americana en París

Este es, quizá, el look más francés de Emily Cooper durante toda la serie. Aunque es evidente que cae en los más resonados clichés, el estampado de cuadros de Vichy (favorito de Brigitte Bradot y más francesas icónicas), la boina roja y el sello de Chanel, nos transportan directamente a la ciudad del amor. Chaqueta de algodón en cuadros de Vichy en blanco y negro y pantalones cortos de algodón de cuadros con dobladillo.







El abrigo de ensueño para esta temporada

Emily Cooper combina su romántico estilismo, de abrigo maxi y jersey de tonos pasteles, con las rosas que ha comprado para su jefa, creando una estampa casi poética que nos hace soñar con tener un conjunto así este invierno. Ese abrigo largo de cachemir y lana en color rosa intenso con solapas entalladas y cinturón removible es de la firma Kenzo, ideal para replicar.

El look de influencer

Para el evento de belleza al que fue invitada a asistir como influencer, Emily decidió llevar la artillería pesada: gorrito de pescador, el más viral de este verano, pañuelo anudado al cuello (como las estrellas de Hollywood) y falda de pliegues de colegiala, una estética que no paramos de ver últimamente en los posados de las prescriptoras de moda. Y, como complementos, un bolso bombonera mini de piel con efecto de lagarto en verde pistacho y un sombrero bucket con doble estampado de cuadros escoceses. Acompáñalos con un pañuelo floreado y estarás lista para hacer tu propio look de influencer.

¿Quién es Patricia Field?



Es considerada una de las mejores diseñadoras de vestuario estadounidenses. Con años de experiencia y una gran tienda en Nueva York, ésta excéntrica y vistosa colorina es la creadora del look de Carrie Bradshaw y sus amigas en Sex and the City. Para muchos, una ídola.



Patricia Field, es una de las estilistas más valoradas del momento. Debutó en la serie Crime Story y, luego de algunos trabajos menores en películas y series de televisión, inauguró su tienda y marca propia, en 1976. Se llama "The House of Field' y queda en el West Village, a un costado de la Universidad de Nueva York. Tiempo después, en 1992, conoció a Sarah Jessica Parker en la filmación de La Rapsodia. Se hicieron muy amigas. Parker le pidió que se encargara de su vestuario para Sex and the City. Con ello, Patricia Field sería reconocida internacionalmente. Cuando creó el look de Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda, fue celebrada por mezclar con gusto y elegancia prendas de diferentes estilos y precios. Ese trabajo le valió la nominación a un premio Oscar.



Cuando le piden consejos para las generaciones jóvenes, dice que lo más importante es "buscar dentro de uno mismo para encontrar un estilo y crear una moda propia'. Lo peor es "ver las revistas y ponerse lo que dictamina una temporada'. Cree en lo que ella llama "democratización de la moda' y asegura que no hay que tener mucha plata para tener estilo. "Puedes gastar mucho en ropa y accesorios, pero si no tienes estilo propio no te verás especial', sentencia la estilista.



Esta diseñadora talentosa, vanguardista y arriesgada, confiesa que le encanta mezclar ropas, colores y tendencias, porque es así como uno puede expresar mejor su personalidad. Su máxima es que la moda sea divertida. "Hay que disfrutar de ella y que te alegre la vida', proclama.

Fuente: Hola fashion - Mujer