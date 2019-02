¿Es posible dominar la mente? Pareciera que éxito va de la mano de la meditación ya que se conoce que personalidades del mundo y famosas empresas lo ponen en práctica, como por ejemplo Steve Jobs, David Lynch, George Harrison, Richard Gere, Gwyneth Paltrow, Clint Eastwood, Jennifer Aniston o Alanis Morrissette son o fueron meditadores expertos. Mediáticos argentinos también recurren a esta práctica y por nombrar grandes empresas mundiales que llevan a cabo esta práctica son: Google, Coca Cola, Nasa, Banco Mundial, IBM y HSBC, entre otras más, ofrecen programas de meditación para sus empleados e incluso como si fuera poco, la meditación se practica dentro del ejército de Estados Unidos. ¿Pero la meditación es una práctica realmente beneficiosa o se trata sólo una moda pasajera? Para las mentes más abiertas, la meditación es una práctica milenaria que permite dominar la mente y al mismo tiempo alcanzar un estado de conciencia plena. Para los más racionales, la meditación es una técnica que reduce el estrés y aumenta el bienestar general.



No se conoce con exactitud el origen histórico de la meditación pero se cree que surgió hace más de 5.000 años, en la India, dentro de la tradición védico-hinduista, y en concreto dentro del movimiento ascético que conocemos como yoga. Las religiones posteriores, budismo, cristianismo, la tradición cabalística judía o el sufismo musulmán, profundizaron en las prácticas meditativas, conscientes de sus efectos beneficiosos.



Científicamente ya hay investigaciones que prueban sus beneficios. Un estudio de la Universidad de Yale concluyó que las personas que meditan durante muchos años desarrollan una nueva red neuronal por defecto en la que hay una mayor conciencia de uno mismo y del presente y menos ensoñación. Otro de la Universidad de Wisconcosin nombró a un monje budista, Matthieu Ricard, el hombre más feliz del planeta.



Algunos beneficios de meditar





* Ayuda a descansar y relajar nuestra mente.

* Reduce la presión sanguínea.

* Mejora la memoria.

* Mejora la estabilidad emocional.

* Ayuda a tomar mayor consciencia personal.

* Facilita y mejora la calidad del sueño.

* Mejora la salud en general.

* Relaja la tensión muscular.



Nuestra mente se caracteriza por el permanente flujo de pensamientos, que además están siempre condicionadas por los filtros socioculturales, religiosos, etc. y no puede disponer de una visión real de las cosas. Estas ideas condicionadas se mueven en el campo de las predilecciones y rechazos y esto nos mediatiza impidiendo la visión cabal de las cosas y creando reacciones desproporcionadas a los hechos.



Cuando la mente ha sido lo suficientemente aquietada y desarrollada, se transforma en una mente capacitada para ver con detenimiento y con claridad "Visión yóguica" o como la definió Patánjali "Visión Pura".



Buda la llamaba Visión Cabal, que alcanza a ver allí en donde a la mente normal le está vedada.



Con la práctica continuada de la meditación se puede llegar a desarrollar un estado mental de ecuanimidad.



La ecuanimidad es permanecer en el propio eje, en el centro de quietud tanto en la ganancia como en la pérdida, la victoria y la derrota sin reacciones desproporcionadas.



Dar descanso a la mente



Meditar es desarrollar el descanso de la mente mediante la respiración consciente y la atención en el presente, explica Pablo Meglioli. Una tarea nada fácil en la época que vivimos ya que estamos permanente invadidos por pensamientos (se calcula que 60 mil por día). Así como el cuerpo necesita descanso, la mente también lo necesita y la meditación es la mejor herramienta para lograr ese descanso. Es un proceso que como todo requiere practica y al principio mucha paciencia, pero con el tiempo al ir notando los beneficios se llega a un punto que sus resultados son tan profundos que simplemente no se puede dejar de hacerlo. Se recomienda empezar meditando 20 minutos por día, que con el tiempo y la mente bien entrenada equivalen a 3 horas de sueño profundo. Lo ideal es empezar con meditaciones guiadas, las cuales hay muchas para elegir en youtube y uno elige la que más le agrada. En mi caso personal, agrega Pablo, las meditaciones del arte de vivir me han dado muy buenos resultados. Es muy recomendable antes de meditar el hacer algo de ejercicios depende del tiempo de cada uno y si es posible yoga, es ideal. Se puede hacer en un lugar donde uno este a gusto y en un espacio y horario donde se tenga poca molestia. Es mejor dormir media hora menos y levantarse a meditar que no descansar bien.



La meditación ha sido clave en mi desarrollo personal y empresario ya que una mente serena ayuda a tomar mejores decisiones. El trabajo es más productivo y el tiempo se maneja de manera más eficiente. Practico a diario meditación desde hace algunos años. lo resumo de esta manera meditar me ayudo a ser mejor persona.





