Mauricio Mut, ingeniero agrónomo sanjuanino que trabaja para la empresa nacional Garde, Giusti y Chuchuy SA, y recorre las zonas productoras en asistencia técnica y extensión a campo, explicó a Suplemento Verde "hace unos 5 años la compañía empezó a desarrollar para el mercado argentino el rubro hortícola de las sandías, con una serie de ensayos en todas las regiones aptas del país, especialmente en Salta (Saravia), Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y Mendoza".



Agregó "se probo genética de EEUU e Italia. Luego de tres años de ensayos, se eligieron diferentes híbridos que se adaptan según la necesidad bioclimáticas de cada zona, con diferentes características. Fueron 50 los materiales ensayados a campo. Todos híbridos".

Ingeniero agrónomo Mauricio Mut.



Como resumen destacó el experto en cucurbitáceas que, "para la Zona Norte, tenemos Sandía Delta F1, de Niágara Seeds, semiprecoz, ciclo de 85 a 90 días, fruto verde oscura, formato oblongo, un peso de 9 a 12 kg; también Romina, de Cora Seeds, 90 días de ciclo, planta muy vigorosa, formato alargado, peso de 10 a 13 kg y color verde claro".



En tanto para la Zona Centro, con geografía de mapeo en Santiago del Estero y La Rioja, Delta y Romina son las más adecuadas, pero aparece Fiorella F1 de Niágara Seeds, con una planta vigorosa y semi precoz, 90 días, fruta larga y ensanchada, color oscuro, muy dulce, con una excelente post cosecha".

Vera F1, excelente material nuevo.



ZONA SUR

Comprende la región cuyana, con San Juan y Mendoza como exponentes principales. La sandía es una hortaliza de calor, mientras más calor hace, más tamaño y mejor se desarrolla el cultivo, sobre todo en suelos arenosos.



Indicó Mut que, "aquí tanto para oasis de Lavalle (Mendoza), como para Sarmiento (San Juan), tenemos varias opciones relevantes. Una es Vera F1, una sandia muy vigorosa, de excelente planta, con formato redondo, típico de la Crimson Sweet, un tamaño muy grande, de 12 a 18 kg, pulpa bien roja y muy dulce, es muy atractiva. Asimismo la gente busca la Fiorella F1 y el grupo lo integra también la Romina F1, con excelentes comportamientos en la zona y Lola F1, vigorosa, más tardía, con frutos muy grandes redondo-oblongos, color verde claro.

Sarmiento y Lavalle, buenas chacras.





SANDIAS INJERTADAS

La especie es muy sensible a un hongo de suelo llamado Fusarium, en suelos donde se repite el cultivo, ya es imposible volver a sembrar porque este hongo destruye el sistema radicular de la planta. Hace unos años tanto en San Juan como en Mendoza, se han comenzado a injertar sobre el pie de zapallo Tetsokabuto, se usa el Híbrido Sel Sintosha de GGCh, importado de Japón como pie, otorgandole mucho vigor y además resistencia



El injerto no busca precocidad, sino vigor y altos cuajes, durante dos años no se han visto tamaños importantes, si muchos cuajes, y la resistencia obtenida por el pie del zapallo.



El entrevistado dijo "en general el mercado no busca tamaño en las sandías que se comercializan en la zona norte y centro, no es tan importante, ya que se hacen casi contra estación, con temperaturas a la salida del invierno que no favorecen el tamaño. En cambio en la zona sur, de San Juan y Mendoza, se buscan sandías grandes, de 12 a 16 kilos, y se producen en los meses más cálidos, donde hay más demanda por el calor y la temporada de verano. Hay una regla que se debe seguir, si se busca precocidad para obtener buen precio, los tamaños van a ser más medianos, en plena temporada, los precios bajan y los tamaños aumentan".



Finalmente contó Mut que también se están desarrollando sandias tipo mini, o personales, individuales, la empresa ya cuenta con una Pepita, de Cora Seeds del tipo sin semilla o triploide.

Holanda

Cultivos veganos





Jeffrey Moret (TOFF) sobre el nuevo concepto Bio Vegano: "Lo vegano sigue siendo poco conocido en el sector hortofrutícola, pero su potencial es enorme".



TOFF es una empresa holandesa que ha ampliado sus actividades con un nuevo concepto: Green Vegan. "Bajo ese nombre, ofrecemos productos elaborados con fruta y verdura fresca totalmente veganos y ecológicos", dice Jeffrey Moret. Green Vegan es un distribuidor oficial de productos certificados como Biocyclic Vegan que provee sus servicios a los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Escandinavia y Alemania.



Entonces, ¿no todas las frutas y verduras ecológicas son veganas? "No, en absoluto. El cultivo biocíclico vegano es puramente vegetal y ecológico. Esta forma de cultivo no utiliza animales para la producción ni fertilizantes animales. También hace hincapié en el fomento de la biodiversidad y la vida saludable del suelo, así como en la acumulación de humus y en cerrar al máximo los ciclos orgánicos".



Green Vegan está afiliada a la red Biocyclic Vegan. Todos los productos que Green Vegan distribuye a través de canales B2B están certificados por Biocyclic Vegan. En los Países Bajos, trabaja con Joost van Strien, entre otros.



Es el primer productor certificado Biocylic Vegan en ese país. Comercializa los productos bajo la marca No Shit y cultiva sus verduras con métodos 100% vegetales.



"La agricultura vegana tiene un enorme potencial. Hacemos un buen uso de la rotación de cultivos y de los fertilizantes verdes: todo a base de plantas, sin estiércol animal. De este modo, logramos una cosecha tan buena como con la agricultura ecológica. Si la sostenibilidad es el verdadero objetivo, No Shit es el futuro", dice Joost.



El Estándar Vegano Biocíclico lleva disponible en todo el mundo desde noviembre de 2017. Es una norma global vegetariana (vegana) y de agricultura ecológica. Está acreditado por el IFOAM Family of Standards. Confía en el potencial de ventas. "Ya hay conversaciones en marcha con minoristas y propietarios de tiendas interesados en los productos frescos de Bio Vegan. Para un número creciente de consumidores, lo ecológico ya no es suficiente. Los minoristas y los comercios que quieran más información o estén interesados en los productos frescos Bio Vegan pueden ponerse en contacto con nosotros", concluye Jeffrey.



Más info: Green Vegan. Email: sales@green-vegan.nl y en la Web: www.green-vegan.nl