¿Cuántas veces has llegado a casa muerto/a de calor a disfrutar de tu piscina y te has encontrado con el agua sucia? Y, es que el agua de la piscina puede ensuciarse fácilmente y de forma rápida por diferentes factores.



Mantener el agua transparente durante el verano no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. En primer lugar, hay que tener la disciplina de hacer algunas tareas de mantenimiento en forma periódica. Por esta razón, vamos a darte algunos consejos para que consigas una piscina impecable.



Desinfectar el agua a diario



Lo primero que hay que hacer es añadir grandes cantidades de cloro (según corresponda) al agua. De este modo, el agua de la piscina se desinfectará y estará lista para utilizarse durante todo el verano. Este proceso lo debes hacer diariamente acorde al tamaño de la piscina. Inclusive, cada dos o tres días se puede hacer este tratamiento dependiendo del tipo de piscina que tengas. Por esta razón es tan importante estar siempre asesorados por un experto en piscinas.



Contar con un sistema de filtrado de agua



Un aspecto fundamental para mantener el agua es contar con un sistema de filtrado de piscinas. Uno de los más eficientes y utilizado es el de electrólisis salina que funciona con sal. También, están los filtros tradicionales que ayudan a mantener el agua con cloro libre de todo tipo de impurezas. Todo depende de lo que quieras invertir en tiempo, mantenimiento y dinero. Además, es vital limpiar las paredes y el suelo de las piscinas. Después, solo es cuestión de esperar a que la suciedad se precipite y pasar un barre fondos.



El pH del agua en los niveles correctos favorece al agua de piscina transparente



Este es otro factor fundamental para que permanezca el agua de la piscina sin mal olor, trasparente y desinfectada. Si el pH de la piscina no se encuentra bien nivelado, puede que todo lo demás no funcione. Para ello, los niveles que debe mantener el agua en su pH son de 7,2 hasta 7,6. Para conocer exactamente estos valores, en el mercado hay medidores de pH especialmente diseñados para las piscinas. Es importante resaltar que si el pH no está en sus niveles adecuados, el agua puede provocar irritaciones en ojos y piel. Además, causará que los demás productos para la desinfección en la piscina no sean efectivos. En conclusión, si el pH se encuentra bien, el agua cristalina en la piscina se mantendrá por mucho más tiempo.

Los cobertores, una buena solución



Utiliza cobertores en horas de desuso, esto ahorra mucho trabajo por todo lo que cae: tierra, hojas, insectos y otros residuos del entorno. Otro beneficio adicional de los cobertores de piscinas es que proporcionan mayor seguridad en la piscina en el caso de tener niños pequeños y mascotas.



Uso de redes y clarificadores



La superficie de la piscina debe mantenerse limpia para que no se ensucie el agua en su totalidad. Por este motivo, el uso de la red para recoger hojas, insectos y otros es muy importante. Por su parte, los clarificadores de agua son sustancia que ayudan a limpiar el suelo de la piscina de todos los residuos. Después, estos se pueden absorber con la ayuda de un limpia fondos.

¿Por qué es importante?



Para conservar el agua de piscina transparente hay que asesorarse por expertos en el tema para ahorrarte dinero. Dependiendo del tipo, el material y el tamaño de tu piscina, puedes tener distintas opciones para mantenerlas impecables.



Además, es importante el cuidado del agua para saber reciclarla y no estar malgastando agua que hace mucha falta. También, evitarás posibles irritaciones y lesiones en la piel por presencia de insectos y otras sustancias ambientales.



Pero, no hay nada mejor que llegar a casa después de soportar un día caluroso y disfrutar de una piscina limpia.