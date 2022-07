La vocación constante en búsqueda de la excelencia ha llevado al desarrollo de programas de capacitación y perfeccionamiento artístico y técnico en distintos niveles, de manera gratuita y con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y desempeño. Así, el Teatro del Bicentenario asume el rol de facilitador y brinda el marco de acción en la búsqueda de la excelencia artística y escénica mediante convenios de cooperación y asistencia técnica que brindan oportunidades de formación y perfeccionamiento tanto para estudiantes como para docentes y artistas.





Programa de Formación y Desarrollo Profesional para Bailarines

Este programa tiene como objetivo transmitir la experiencia y la formación que necesita el alumno para dar el salto entre su trayectoria académica y el desarrollo artístico profesional. Se centra en la técnica y la construcción de identidades propias. Los estudiantes aprenden una variedad de técnicas de danza contemporánea y clásica a través de una práctica rigurosa basada en el estudio, a la vez que exploran los métodos utilizados para generar y refinar el material de movimiento. En este marco, se espera que los alumnos del programa constituyan los elencos concertados de las obras que produce el Teatro del Bicentenario.

El programa anual para bailarines está dirigido por la eximia bailarina y maestra, Victoria Balanza. A través de convocatorias abiertas, el Teatro selecciona anualmente a los participantes que se perfeccionarán gratuitamente.

La currícula 2022 propone clases de ballet y danza contemporánea impartidas regularmente por Victoria Balanza y profesores invitados como Lean Bustos y Federico Luna. Se suma a ello, las experiencias con maestros de prestigio nacional e internacional en formatos de residencias educativas y artísticas, entre los que se encuentran:

- El carismático artista flamenco Eduardo Guerrero

- Alexis Mirenda, coreógrafo invitado, creador de la puesta en escena de la Gala Patria del 25 de Mayo.

- El coreógrafo estadounidense Ray Sullivan impartió una residencia coreográfica.

- El Ballet Folklórico Nacional.

- El prestigioso maestro Alexandre Sasha Ananiev, acompañado al piano por Silvina Roucco.

La Formación del TB en números



57 Artistas internacionales fueron parte del Programa de Formación

39 Artistas nacionales

2085 estudiantes sanjuaninos participaron de los programas de formación del Teatro



La misión educativa del TB

El Teatro del Bicentenario fue inaugurado en octubre de 2016 y cuya misión es:

* Facilitar, promover y gestionar la educación y formación profesional de niños y jóvenes en las áreas profesionales vinculados a las artes escénicas



* Desarrollar y potenciar la vocación artística y profesional de niños y jóvenes



* Brindar instancias de experiencia teórico- práctica desafiantes y enriquecedoras a jóvenes estudiantes que abrazan la vocación artística como su potencial desarrollo profesional.

Formación en Canto Lírico - EEUU



El Programa Anual de Canto Lírico tiene por objeto brindar herramientas teórico prácticas para la formación integral (técnica y escénica) de estudiantes y jóvenes cantantes líricos y participantes de coros polifónicos de la región. En pos del cumplimiento de esta misión, el Teatro ha suscripto un acuerdo de colaboración internacional en el año 2018 con la Ball State University (BSU), de los Estados Unidos, que se encuentra en vigencia. Este compromiso prevé el desarrollo escalonado de actividades conjuntas, que parten del intercambio de docentes y alumnos entre el Teatro y la Carrera de canto de la BSU en los primeros años, así como la coproducción de óperas para fines educativos y becas de alumnos para el cursado de módulos o carreras en la BSU.



Programa Intensivo de Formación Musical - Festival Indiana



Durante el segundo semestre del año 2018 las autoridades del Teatro del Bicentenario, conjuntamente con las autoridades de la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana (EE.UU), acordaron y establecieron los lineamientos específicos del Acuerdo de Cooperación Académica entre ambas instituciones a mediano y largo plazo (de tres a cinco años) que propiciará oportunidades de crecimiento profesional y facilitará experiencias enriquecedoras y constructivas para los participantes.

El Programa apunta al desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades técnicas e interpretativas de jóvenes músicos y estudiantes en las especialidades de cuerda, piano y música de cámara, así como en el género jazz- rock, a partir del cursado intensivo de clases y una cargada agenda de conciertos y el otorgamiento de becas de estudio en la Universidad de Indiana, en la Summer String Academy at Jacobs School of Music. Este programa cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina a través del Programa de Fondos para Proyectos de Cooperación e Intercambio y se nutre a partir de la sinergia entre la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana (EEUU). A nivel local, el Festival Indiana está organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura a través del Teatro del Bicentenario de San Juan, en colaboración con la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación Banco San Juan.

"Festival Indiana 2022" Convocatoria abierta

El Festival se llevará a cabo del 19 al 26 de noviembre en el TB y contempla el cursado intensivo de clases individuales, clases magistrales y una intensa agenda de conciertos a cargo de profesores de la Jacobs School of Music de Indiana University, con la dirección de Mimi Zweig.



La convocatoria está dirigida a jóvenes estudiantes de música de los instrumentos violín, viola, chelo, música de cámara y piano para formación con la Jacobs School of Music (USA) podrán inscribirse hasta el 6 de agosto. Es a partir de los doce años para aquellos que desean una oportunidad única para el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades técnicas e interpretativas de música de los instrumentos.



Lo que se viene



* El reconocido coreógrafo español Yoshua Cienfuegos se apodera del gran escenario con una puesta en escena vanguardista que explora el diálogo entre las distintas artes escénicas. Será el próximo viernes 19 de agosto y para esta oportunidad se seleccionó a 15 bailarines con quien trabajará arduamente implementando su exquisita técnica.



* Actividades del Programa de Danza previstas hasta cierre de año:

- La Tregua, Cía. Sodre, Uruguay.

- Carmina Burana, dirigida por Mauricio Wainrot, audición.

- Anima, dirigida por Herman Cornejo, Master Class y audición.



* "Talleres de luminotecnia y vestuario de la UNSJ" septiembre-octubre 2022 en colaboración con la UNSJ-Escuelas de Educación Profesional.

Por: María Inés Montes

Fotos: Colaboración TB