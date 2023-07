Recorrer Campogrande del Acequión en el departamento Sarmiento junto a empresarios destacados no tiene precio.



Pero además, la vida en el periodismo agrario en los últimos 20 años nos permite ser testigos de procesos de colonización sostenibles como este y diferenciarlos de los especulativos o simplemente financieros de otras épocas.



Además, desde que salió a la luz en Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, allá por el año 2006, también nos permitió cosecha otras recorridas de lujo, como por ejemplo; junto al Congreso Internacional del Olivo en el año 2012 o el la 75° Semana Internacional de la Geografía en el 2014. En ambos casos un mismo hilo conductor. La olivicultura como motor de crecimiento de los bosques sobre el desierto sanjuanino.

Pablo Megliolli aportó su admiración, entusiasmo y coordinó la gira empresarial en la zona.



Ahora empresarios de la talla de Pablo Megliolli de Broker Andino remarcaron su "admiración por lo realizado por los empresarios Ricardo Martínez, Josie Dumandzic y los hermanos Alberto y Osvaldo Sánchez Bustos. Nos llena de esperanza y anima a seguir invirtiendo en un país donde parecen imposible este tipo de desarrollos".



Para el arquitecto Marcelo Ighani "existen condiciones naturales y agroclimatológicas que ya se notan en las primeras pistacheras instaladas en este polo agroindustrial. Además, uno observa el Aguaribay o Pimiento, familiar botánico de la Pistachera Vera y debe confirmar el potencial del lugar para este fruto seco".

Marcelo Ighani y Mario Pulenta se mostraron entusiasmados con el potencial de Campogrande.

En Mario Pulenta hijo, empresario bodeguero, encontramos "una tierra de condiciones únicas para los viñedos con grandes posibilidades para obtener los mejores vinos premium del país", mientras en Diego Iglesia de Iceberg Agrícola impactó su frase "parece que recorriéramos realidades de otro país en el actual contexto nacional".



Y no para menos, los primeros colonos del lugar debieron dotar el campo de al menos 13 kilómetros de caminos rurales donados al gobierno provincial y red eléctrica vendidas luego a Energía San Juan. Aunque solo el EPRE se hizo cargo de acompañar el crecimiento productivo del lugar.

Atentos. Empresarios como Diego Iglesia escucharon atentos en la gira técnica.



INVERSIONES

La inversión inicial de los desarrolladores, a partir de estudios iniciales, geofísica, pozos exploratorios, estudios del modelamiento de la cuenca hidrogeológica, líneas eléctricas y caminos, totalizó del orden de U$S 4,5 a 5 millones en los primeros 5 años.



A precio dólar-billete, una hectárea de olivar, uva premium, entre otros cultivos ha costado siempre del orden de U$S 20.000; incluyendo todo lo necesario, sin contar valor de terreno. Esto es: pozos, estudios, riego por goteo, montaje y entutorado, plantas, tractores, galpones. Si multiplicamos solamente, da más de U$S 120 millones de inversión inicial. Luego, cuesta de U$S 2.000 a 3.000 por año el mantenimiento productivo en riego, electricidad, fertilización, labor manual, mecánica, costo de cosecha.



Y trabajan todo el año 1 persona cada 20 hectáreas, más el personal temporario de poda y cosecha, por ejemplo. Es decir, más de 700 personas hoy y muchas más en cosecha en 11 mil hectáreas cultivadas donde se instalaron las 6 fábricas de aceite de oliva más importantes del país. Sumado en total, da una inversión total desde 2005 de más de U$S 360 millones.

LOS NÚMEROS DEL CAMPO