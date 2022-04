Sembradora modificada con cuerpos de Bisig, para grandes extensiones de campo.



Con muchos años de actividad en el campo, hoy exclusivamente en la producción y comercialización de semillas de alfalfa en todo en país, y anteriormente en el desmonte y preparación de tierras para siembra o plantación de cualquier cultivo, Gustavo Dorgan fue entrevistado esta semana por Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.



Y el motivo principal es conocer características, detalles y recomendaciones de este vasto conocedor del tema que nos reúne hoy, la siembra de alfalfa.



La reina de las forrajeras vive un momento complejo en San Juan, con dos extremos muy marcados. Por un lado existe una marcada intención de siembra, pero por otro hay factores limitantes para ello. La primera se debe a que la alfalfa se ha convertido en un cultivo atractivo, dada la expansión de la ganadería (principalmente vacuna), los feed lots, el complejo o cluster que incluye la moderna planta de faena entregada por el gobierno local, el cambio de algunos chacareros y viñateros hacia esta actividad (por desaliento con sus precios, daños por clima, etc). La segunda es por a megasequía que impide sembrar a veces la cantidad deseada por los productores, al no contar con recurso hídrico suficiente.

Semillas producidas en San Juan con alta calidad.



En diálogo directo Dorgan dijo a este medio "para tener una idea general, desde el 15 de marzo en adelante se puede sembrar alfalfa en estos lugares, quizás conviene anticiparse en sitios cordilleranos, como Calingasta e Iglesia, con una fecha final variable siempre según el clima reinante, 15 de abril o hasta fin de mes; pero en realidad a veces se ha sembrado hasta mayo y junio también. La alfalfa es muy plástica y se adapta a todo".



Expresó luego el productor y empresario "llevo 22 años en esto, haciendo mejoras, incorporando maquinarias, leyendo y viajando, también sumando gente...tal es así que hoy me ayudan mis tres hijos Octavio, Gerónimo y Lisandro en el emprendimiento".



Consultado sobre variedades, aseguró "hoy existen grupos de latencia, no variedades. Podemos decir que se recomiendan las alfalfas de los grupos 7 y 8 mayoritariamente para ganadería, y las 9 para tambos. Nosotros estamos entregando semillas a campos distribuidos desde el Norte hasta el Sur, o sea desde Salta hasta Viedma, con distintas cualidades, con diferentes objetivos pero siempre de alta calidad y germinación".



El campo de producción, la base central, está en la localidad de Niquivil, departamento Jáchal, con 400 hectáreas. También hay otros sitios menores, en fincas más chicas, de departamentos cercanos a la Capital. Tienen 500 hectáreas y están en un plan de expansión grande en este tema, quieren aumentar masivamente la cantidad disponible. Poseen 6 cosechadoras, entre ellas una MF y una Don Roqu, ambas modernas, dos Vasallis antiguas acondicionadas y dos Gemas.



Es importante la RET (Red de Ensayos Territoriales de alfalfa, que llevan adelante el INTA y otros organismos en todo el país, también el trabajo del Inase (Instituto Nacional de Semillas). El Grupo Dorgan considera asimismo que sus experiencias son válidas y tienen ensayos en distintos puntos del país.



CONSEJOS Y COSTOS

Café de por medio, el entrevistado definió "para hacer una preparación fina de suelo, básica para un buen cultivo, se necesitan pasadas de cincel, rastra (en número según estado previo del terreno) y la nivelación láser. Esta última duplica la producción de alfalfa por hectárea. Las tiradas los más largas en metros posibles, esto eficientiza las labores y mejora los rendimientos. La sembradora es fundamental, nosotros hicimos unas modificaciones a una Bisig clásica y la agrandamos por las superficies que hacemos, la llevamos a 9 tolvas, con detalles de altura y mejoró mucho la siembra".



Continuó diciendo "La semilla, es el insumo fundamental, la gente debe entender eso. Calidad final y buen poder germinativo son primordiales. Un proyecto triunfa o fracasa a veces por la simiente. Además, se debe fertilizar con fósforo en el arranque, eso es fundamental".



En la actualidad, los números rondan, entre pasadas de cinceles y discos, en número variable, más terminación con nivelación láser, unos $ 35.000 para preparar una hectárea de tierra para la siembra de alfalfa. La semillas cuestan aproximadamente $ 25.000 (más IVA) la bolsa de 25 kilos, y los 200 kilos de fertilizante con fósforo, unos $ 40.000 más. Total: $ 100.000. A agendar.



Dorgan recomienda empezar el cultivo con 20 a 25 kilos de semilla por hectárea, y alta cantidad de fósforo para tener un buen cultivo y llegar a 20-25 toneladas de materia seca por año, en contra de las 10-15 que se sacan sembrando muy ralo y sin fertilización inicial (muy común por tradición y por cuestiones económicas). Y el período de aprovechamiento es de 5 años.

Riego en un cultivo donde se hizo nivelación láser.



Este año, en particular, la demanda de semilla está baja, por los problemas de riego existentes y por la economía nacional. De vender -en otras temporadas- como máximo 100.000 kilos anuales en todas las zonas del país, hoy duda de cuanto se venderá. "A esta altura, en el 2021 ya había comercializado 9 mil kilos y actualmente no llega a los 2 mil kilos lo vendido. Pero se continúa sembrando varios meses más".



"El agua principalmente nos está condicionando la temporada," finalizó.

Prolija y esmerada debe ser la preparación de tierras.





Superficie estimada, genética y consejos generales

Un polo en desarrollo es el departamento de Jáchal.

Omar Zamorano es ingeniero agrónomo, está radicado en San Juan desde hace muchos años. Estudió en Córdoba, es asesor privado de empresas agropecuarias, docente universitario en la UNSJ y actualmente también ocupa el cargo de Subdirector de Desarrollo Pecuario en el Gobierno Provincial.



Lo consultamos para saber estadísticas y el panorama en nuestra provincia de este cultivo forrajero.



"Según el último relevamiento censal, hay unas 3.550 hectáreas con alfalfa en nuestra provincia, , con unos 264 productores de este cultivo. Esto es lo que hay en el papel. Jáchal concentra 578 hectáreas siendo el departamento más importante para esta actividad. Luego viene Iglesia con 330, Rawson posee 282 hectáreas y paulatinamente va descendiendo el número. Opino que debe haber aumentado la superficie, si decimos 4.000 hectárea creo no le erramos porque la intención de siembra de esta especie de alimentación de animales, es alta todos los años y ha entrado en el paquete de cultivos de otros agricultores que antes no la consideraban. Hay mucha salida de fardos por ejemplo hacia campos de La Rioja que no tienen posibilidades naturales de contar con un buen forraje".

Grupo Dorgan entregando semilla en la Pampa Húmeda.



Igualmente recomendó usar 20 kilos de semilla limpia y peletizada por hectárea, en terrenos muy bien preparados y "hacer menos superficie pero mejor manejadas en cuanto a labores y correctamente regadas, en años secos. Hacer siembras tempranas, en borditos y con agua asegurada, especialmente en terrenos de textura arenosa. Y siempre agregar 18-46-0 o sino 11-52-0 en el arranque, la fertilización con fósforo es básica".



En cuanto a genética, se buscan materiales resistentes a plagas (fundamentalmente los tipos de pulgones) y a enfermedades, en lo posible. Generalmente estos últimos son de mayor foliosidad, los más modernos, que dan mucho más rinde por hectárea. La calidad final de fardos o rollos está a la vista.



San Juan ha optimizado alfalfas, métodos de henificación, ha incorporado razas ganaderas y también mejoró sanidad, por ello el combo está dando buenos resultados.