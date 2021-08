No cabe duda que una de las plataformas más utilizadas para disfrutar de series, películas, documentales entre otros es Netflix. Ofrece una amplia variedad de producciones de todos los géneros para todos los gustos, y hay quienes han navegado horas enteras descubriendo las joyas del sitio.

Si crees haber visto todo puedes comenzar a probar los “códigos secretos”. Se trata de un nivel de clasificación de la plataforma para dividir el contenido en categorías. Para probarlos solo tienes que abrir Netflix y en el buscador colocar el código. De manera inmediata aparecerán las distintas sugerencias asociadas a esa categoría o subcategoría.

Algunos de los códigos que te pueden interesar son:

Películas independientes --- 7077

Películas experimentales --- 11079

Comedias independientes --- 4195

Thrillers independientes --- 3269

Temática LGBTIQ+ --- 5977

Películas de Art House --- 29764

Sobre fe y espiritualidad --- 52804

Cine negro -- 7687

Historias satánicas -- 6998

Comedias de stand-up --- 11559

Películas de deportes --- 4370

Misterios televisivos --- 4366

Las categorías y subcategorías son varias, por lo que si te interesa algún género que no está mencionado, ha no desesperar. En la página netflix-codes.com puedes encontrar todos los códigos secretos de la plataforma. Cabe recordar que hay algunos que pueden no estar disponibles, ya que depende de la región.