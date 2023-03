Nuestra mente empieza a pensar en cambios y renovaciones, todas las mujeres están atentas a los índices que marcan las redes sociales o los artículos acerca de la moda para el otoño - invierno 2023. Varias marcas argentinas ya muestran sus adelantos y los looks que pisan fuerte. No dejes que el clima frío te impida vestirte lo mejor posible. Sí, puede ser difícil querer vestirse con otra cosa que no sean los joggers más suaves y los suéteres afelpados cuando baja la temperatura. Pero, afortunadamente, hay toneladas de tendencias de moda que harán que las mujeres miren más allá de los tradicionales elementos esenciales del guardarropa de invierno. La moda callejera incluye pantalones anchos, formas neutras en cuanto al género y chaquetas forradas con piel y vellón. También están las camisetas sin mangas y los pantalones cargo con un toque industrial. Te mostramos que se va a usar en otoño - invierno 2023 para crear tu outfits de mujer fashionista.

Que está de moda en invierno 2023

La moda argentina está marcada por una fusión de estilos clásicos y vanguardistas, con un toque de sofisticación y elegancia. Las tendencias incluyen la utilización de materiales cálidos y suaves como la lana y el terciopelo, así como la incorporación de capas y prendas de abrigo para mantenernos calientes en los días más fríos. Entre los colores de la nueva colección se destacan el marrón, el gris, el negro y los tonos tierra, que aportan un toque de calidez y elegancia a los outfits. También se pueden encontrar colores más atrevidos como el rojo, el fucsia y el amarillo, que aportan un toque de diversión y alegría a los looks. Las colecciones ofrecen una amplia variedad de prendas, desde abrigos oversize hasta pantalones de piel y botas altas. Los accesorios también juegan un papel importante en esta temporada, con sombreros, bufandas y guantes en tonos complementarios a los outfits. En cuanto a los outfits, podemos optar por un estilo más clásico con ropas de corte sencillo y líneas rectas, o por un estilo más vanguardista con ropas de corte asimétrico y texturas interesantes. También se pueden combinar diferentes estilos para crear un look único y personalizado.

Estilos de moda invierno 2023

Colegiala

Uno de los looks juveniles de otoño invierno es el estilo colegiala. Los elementos básicos universitarios como las faldas escocesas plisadas, los cuellos de Peter Pan y las corbatas recibieron una A+.

Temporada de sky

Un look de invierno 2023 super abrigado, las piezas inspiradas en el sky son las indispensables para el super frío. Los más vistos en el invierno europeo fueron los abrigos acolchados.

Relajado oversize

¿Sos de las que prefieren un estilo cómodo y relajado para un look? Pues, las chaquetas grandes/de gran tamaño, son la opción preferida para no pasar frío. Te permiten llamar la atención y sentirte cómodo al mismo tiempo. Este invierno será más neutral en cuanto al género que las temporadas anteriores, con jeans boyfriend y suéteres más grandes que reemplazan la práctica tradicional de usar algo ceñido al cuerpo.

Moda Y2K - los años 2000

Justo cuando pensábamos que el estilo Y2K había alcanzado su punto máximo, los diseñadores trajeron más del estilo de los años 2000 a la pasarela. Inspirados en principios de esa década, lo que culminó en una variedad de looks enfocados en la juventud. Minifaldas micro, falda midi estilo años 90, blusas recortadas, mangas largas, blusas de segunda piel, monos con corte alto, blazer entallado, chaquetas moteras con ribetes esponjosos, blusas de bandana veraniegas, camisetas de estilo ahorrativo, botas puntiagudas, jeans bootcut, adornados jeans de mezclilla, camisa de malla transparente, top sin tirantes, bralette de mezclilla, corsé, gargantilla, bufandas delgadas, pantalones de cintura baja; Y2K es la mayor tendencia de moda de invierno de 2023.

Grunge y gótico pulido

Otras de las ropas furor para el invierno 2023, son las de estilo grunge. Durante mucho tiempo se pronosticó el regreso de este estilo, no debería sorprenderte que todas las cosas negras, góticas y grunge sean tendencia. Esta vez, sin embargo, la apariencia parece mucho más pulida que antes. El maquillaje de ojos y las medias de red rasgadas fueron reemplazadas por un delineador de ojos afilado y peinados recogidos con púas.

Jogging a juego

No es de extrañar que la tendencia de los conjuntos a juego siga siendo fuerte, especialmente cuando las temperaturas bajan y los looks tipo ropa de estar en casa se sienten tan tentadores. Estos looks de gran tamaño siguen siendo los elegidos para el frío.

Faldas midi y maxi

Las faldas lápiz y las siluetas delgadas hasta los tobillos están reemplazando a las minifaldas, a medida que las temperaturas continúan bajando. Específicamente, hemos visto estilos de cuero y mezclilla apareciendo más que lana, seda o jersey, para una apariencia más estructurada y atemporal. Estas faldas también tienen lo que llamaríamos un calce de pierna recta, para compararlas con los jeans, lo que significa que no son ceñidas a la piel ni son voluminosas ni fluidas.

Abrigos de piel

La piel sintética en todo su esplendor borroso se exhibió en texturas peludas que iniciaron conversación y colores fuera de este mundo. Las vibraciones para canalizar esta temporada son divertidas, juguetonas y un poco excéntricas.

Chaquetas acolchadas

El abrigo acolchado de moda ahora es el compañero de la chaqueta acolchada deportiva muy querida. La chaqueta acolchada ofrece una versión más suave y menos técnica del diseño de invierno, al mismo tiempo que ofrece aislamiento y calidez comparables a los de una chaqueta acolchada. En caso de duda, elija cualquiera de las chaquetas y combínelas con jeans elegantes y botas altas, y estará listo para la noche.

Prendas de cuero

Pantalones de cuero, chaquetas de cuero, vestidos de cuero, camisas de cuero: los diseños de cuero (y cuero de imitación) en casi todas las siluetas están de moda en 2023. Ya sea que prefiera el aspecto limpio de un pantalón de cuero de pierna recta o si prefiere una chaqueta de motocross más moderna, esencialmente no puedes equivocarte cuando se trata de elegir cómo adoptar esta tendencia. Nuestro único consejo: elige solo una prenda de cuero por atuendo en lugar de amontonarlo todo a la vez. Lo sabemos, hemos visto a algunas celebridades lograr un aspecto de cuero de pies a cabeza, pero es un equilibrio increíblemente complicado y, con demasiada frecuencia, termina pareciendo un disfraz.





Jeans y Pantalones cargo oversize y tiro bajo

Los pantalones extragrandes siguen estando de moda, lo que presenta una oportunidad para adoptar atuendos más neutros en cuanto al género. Una chaqueta larga y un bolso elegante pueden arreglar un par de pantalones cargo holgados. El estilo Y2K es mucho más adaptable de lo que imaginas y funciona bien tanto para un brunch relajado como para un día en la oficina. Los suéteres recortados o ajustados combinan perfectamente con pantalones y jeans extragrandes, ya que agregan volumen a la mitad inferior de tu conjunto.