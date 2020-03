El sector de los videojuegos está disparado y año tras año no para de arrojar mejores cifras. En España, según el último estudio de 2018 de la Asociación Española de Videojuegos, facturó 1.530 millones de euros y tuvo un impacto en la economía de 3.577 millones de euros. En muchas casas son el ocio preferente; y no solo de los adolescentes. Con la cuarentena impuesta por la crisis del coronavirus esta actividad se ha disparado el 271%, según datos de Telefónica y la industria ha aprovechado para ofrecer gratuitamente un buen puñado de títulos. Y es que no todo es teletrabajo o quedar para unas cañas digitales.

Imprescindible para ser un ‘gamer’

La nómina de videojuegos tildados de imprescindibles para ser un gamer del siglo XXI sería casi inagotable. La variedad de estilos, como estrategia, juegos de equipo o shooters, dificulta contar con un decálogo infalible. Sin embargo, hay una serie de ellos, disponibles para casi todas las plataformas, que han convertido en legión a millones y millones de jugadores en todo el mundo. League of Legends, Fortnite, Counter Strike, APEX Legends y Call of Duty: Warzone representan una parte de la quintaesencia, sobre todo más reciente, de este mundo de diversión y competición. Jugar a alguno es casi obligatorio para considerarse un videojugador. La reclusión en casa por la pandemia representa un momento ideal para descargar alguno gratuitamente y echarle horas y horas.

Las ofertas de las plataformas por el coronavirus

Con el aumento de dos semanas más de confinamiento, las plataformas ultiman diferentes ofertas para que el consumo de videojuegos se dispare aún más. Irán saliendo a medida que transcurran los días, aunque ya han anunciado algunas muy atractivas. En el caso de PlayStation, varias entregas de la saga Destiny 2, PES 2020 Lite, Dauntless y Path of Exile están disponibles para todos los públicos. Si seguimos con las consolas, Nintendo Switch ha apostado por títulos como Super Kirby Clash, Pokémon Quest, Warframe, Fallout Shelter y Tetris 99. Xbox, por su parte, cuenta con Gwent, Warface, Too Human, Puzzle RPG y el propio Game Pass, que se ha rebajado a un euro durante el primer mes, lo que permite el acceso a una centena de juegos publicados recientemente.

Steam, la plataforma que casi monopoliza la oferta para ordenadores, acostumbra a rebajar los precios a lo largo del año; y no ha desaprovechado la ocasión propiciada por el coronavirus. Half-Life, Drawful 2 y Life is Strange aguantarán para su descarga gratuita durante toda la cuarentena. Conviene revisar casi a diario su tienda, porque muchos juegos aparecen a coste cero de un día para otro. Fuera de aquí, Epic Games quiere amenizar la reclusión con The Stanley Parable y Watch Dogs y Origin con un buen lote de ofertas superiores al 50%, aunque todavía no se ha animado a regalar nada a los gamers.

Saca más partido a tu ‘smartphone’

Si acabas de descubrir tu espíritu gamer, pero solo dispones de un smartphone, conviene empezar por Candy Crush Saga, Fruit Ninja y Angry Birds —de los que tendrás niveles más que suficientes para combatir el aburrimiento—. Tres nombres propios que han entretenido a un sinfín de usuarios, al igual que Clash Royale, Clash of Clans, Hearthstone y Brawl Stars. Resulta inabarcable toda la variedad que esconden las tiendas móviles, pero para estar a la última, Riot Games acaba de lanzar la versión móvil de Teamfight Tactics (TFT) —disponible también para ordenador—. Una especie de partida de ajedrez de ocho jugadores cuyas piezas son los campeones de League of Legends. Previamente, Playerunknown’s Battleground’s (PUBG) ya había desembarcado en este soporte, con lo que no basta con escudarse en que no tengo una consola o un PC.

Siéntete como un ‘pro’

Los deportes electrónicos suman cada vez más adeptos. En la última final del Mundial de League of Legends, en noviembre de 2019, la audiencia global acumulada entre las diferentes plataformas superó los 75 millones de espectadores. Ante estos datos, muchos aficionados quieren dar el salto del entretenimiento al profesionalismo. Si en este confinamiento quieres sentirte como los mejores, hay unos pocos títulos, algunos ya mencionados, que son los culpables de mover auténticas masas en este entorno competitivo. League of Legends, Counter Strike y Dota 2 son de los más conocidos, aunque tampoco convendría olvidar Starcraft II y Heroes of Storm.

Para sentarse en familia

Los juegos de mesa siempre han acompañado infinidad de buenos momentos en familia. Esta situación podemos trasladarla a una pantalla con una infinidad de videojuegos, que parecen los Juegos Reunidos de Geyper. Desde réplicas como el Parchís, el Monopoly y Time’s Up hasta otros como Apalabrados, Triviados, Pinturillo y SingStar. La variedad depende de los gustos personales y del dispositivo que prefieran para superar el tedio. Si esto no fuera suficiente, siempre queda la opción de adquirir los últimos lanzamientos más esperados por los jugadores. Animal Crossing: New Horizons, para Nintendo Switch, representaría un buen ejemplo. Ahora solo falta apretar el on y perderse en la inmensidad de este mundo.