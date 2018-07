La aplicación de mensajería es uno de los servicios que usamos más veces durante el día en nuestro celular. Cuando deja de funcionar es normal que genere preocupación y frustración, pero antes de decidirnos por soluciones más definitivas debemos comprobar qué puede estar fallando exactamente.

Comprobar la conexión

WhatsApp requiere estar conectada a la red para poder funcionar. Si perdiste momentáneamente la red de datos no se encuentra disponible o la conexión wifi, es posible que dejes de recibir o enviar mensajes.

Asegurate de que otras aplicaciones sí que tengan una conexión a la red (abriendo un navegador, por ejemplo). Si no es así, comprobá otros dispositivos. Si ellos sí que disponen de una conexión a la red wifi operativa, el problema radica, lógicamente, en tu teléfono.

Probá apagar y encender el botón del wifi del celular y, si no funciona, hacelo del mismo modo pero en el router. Siempre chequeá que estás conectado correctamente a la red habitual.

Actualizar WhatsApp

La aplicación de Facebook recibe múltiples actualizaciones periódicamente y, a veces, una de ellas hace que el servicio deje de funcionar correctamente en versiones anteriores.

Si no es posible actualizarla o esto no soluciona el problema, será necesario desinstalar WhatsApp y volverlo a instalarlo en tu teléfono. Antes, pero, haz una copia de seguridad de tus mensajes para no perderlos.

Google, la última opción

Si todo ello no funciona, el paso siguiente es dirigirse a un dispositivo que tenga conexión a internet y buscar la solución en Google. Servicios como downdetector.com muestran qué aplicaciones populares están teniendo problemas para ofrecer sus servicios y en qué países. Quizás el problema es, simplemente, que los servidores de WhatsApp se hayan caído.