Cómo limpiar la pantalla del celular sin dañarla: el elemento que jamás debes usar

El teléfono puede tener hasta 10 veces más bacterias que un inodoro, según un estudio hecho por la Universidad de Arizona. En promedio, se estima que alcanzan a reunir entre 10 mil y 25 mil bacterias que están en contacto directo con las manos. Miles de razones para prestar atención a la limpieza del dispositivo.

Con la intención de higienizar el teléfono , una de las opciones que se suele usar son las toallitas húmedas antibacterianas . Una opción práctica, sí, pero que en ocasiones puede ser contraproducente, de acuerdo con un especialista.

De acuerdo con Alessandro Gazzo, quien es especialista en limpieza de Emily’s Maids of Dallas, no es recomendable usar las toallitas húmedas para limpiar la pantalla del celular . Aunque sea una opción lógica, en apariencia, hay un riesgo implícito: los químicos que contienen los pañuelos.

Gazzo, consultado por El Mueble, explicó que las toallitas húmedas suelen tener productos químicos agresivos. Por eso sirven para limpiar casi cualquier superficie. Sin embargo, la pantalla del teléfono es sensible.

Al entrar en contacto con la pantalla del celular, puede dañar algunos de los recubrimientos que la conforman. Según Gazzo, el deterioro de la pantalla, por esta manera de limpiarlas, puede hacer “ que sea más difícil, o incluso imposible, usar funciones ”.

En particular, la superficie que corre más riesgo es el recubrimiento oleofóbico, que está pensado para resistir huellas. Si esta se deteriora, otras características del equipo también podrían afectarse. Distintos especialistas sugieren que la mejor opción al momento de higienizar el teléfono es un limpiador específico para pantallas u otras alternativas que no requieren contacto directo o sustancias húmedas.

El mejor método para limpiar el teléfono sin riesgo

En ocasiones, para evitar que el equipo sufra daños potenciales, la mejor alternativa es apostar por opciones sencillas. La más recomendada es usar un paño de microfibra humedecido solo un poco.

Al momento de pasarlo por la pantalla, es clave hacerlo con suavidad, sin ejercer mucha fuerza sobre la pantalla. De esa manera se evita que posibles excesos de líquidos salpiquen en el dispositivo o que, por la fricción, la pantalla sufra algún daño. De esta forma, no solo se tiene un equipo que funciona de manera adecuada, sino que también contiene menos bacterias que el promedio.