Murió el televisor: el artefacto que llegó para reemplazarlo y será la TV del futuro

Amazon decidió dar un golpe en el mercado de los televisores artísticos con el lanzamiento de Ember Artline, una propuesta que combina diseño, tecnología y precio accesible.
Amazon decidió dar un golpe en el mercado de los televisores artísticos con el lanzamiento de Ember Artline, una propuesta que combina diseño, tecnología y precio accesible.
La compañía busca competir directamente con The Frame de Samsung y las nuevas apuestas de LG, pero con un diferencial clave: un valor inicial de 899 dólares, por debajo de sus rivales.
El Ember Artline no es solo un televisor. Cuando no está en uso, la pantalla se transforma en una galería digital capaz de mostrar más de 2.000 obras de arte, fotografías personales o creaciones generadas con inteligencia artificial.
Esta tendencia estética, que ya sedujo a gigantes como Samsung y LG, ahora suma a Amazon con una propuesta más económica.
Características que marcan la diferencia
El perfil ultra delgado y los bordes reducidos hacen que el Ember Artline se integre como una pieza decorativa. Esta tendencia responde a la demanda de hogares que buscan tecnología funcional sin sacrificar estética.
El lanzamiento coincide con el CES 2026 en Las Vegas, donde Samsung presentó una versión gigante de The Frame de 98 pulgadas y LG anunció su entrada oficial en esta categoría.
Amazon apuesta por captar usuarios que quieren diseño premium sin pagar precios elevados.