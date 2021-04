Hablar sobre Buenos Aires es referirnos a uno de los destinos turísticos más reconocidos de Hispanoamérica, y no nos extraña, porque se trata de una de las ciudades más bellas y con más atractivos de Argentina. Esta ciudad, que ha acogido inmigrantes desde el principio de los tiempos, destaca por su carácter cosmopolita y el espíritu acogedor de sus habitantes, que te recibirán con las manos abiertas, vengas de donde vengas. En las siguientes líneas conocerás los mejores trucos para viajar a esta ciudad, desde las mejores zonas de Buenos Aires, los principales monumentos y lugares a visitar, y por supuesto, los más reconocidos platos de su gastronomía.

Las mejores zonas de Buenos Aires

Esta ciudad es una de las 20 ciudades más grandes del mundo y tiene más de 3 millones de habitantes, por lo que, tal y como imaginarás, cada zona o barrio supone prácticamente una ciudad independiente, cada una con sus características y en la que se podría hacer vida sin tener la necesidad de atravesar a otras partes de la ciudad. Dentro de la misma, encontrarás zonas más residenciales y tranquilas, como Recoleta o Palermo, todas con habitantes de un nivel adquisitivo más bien alto y donde todos los servicios están disponibles con solo salir a la calle, y donde la oferta hotelera es muy amplia. Si prefieres ir más hacia el centro y vivir la vida y el bullicio propio de esta ciudad, el centro financiero o la zona de Retiro son también buenas opciones. Finalmente, San Telmo y Montserrat son zonas que debes tener en cuenta en relación con su calidad-precio; pues ofrecen alojamientos muy interesantes y próximos a las zonas a visitar.

Los principales monumentos de la ciudad

Los atractivos de esta ciudad y los espacios que visitar son innumerables, no solo por su tamaño, sino por la cantidad de historia que desprenden cada uno de ellos, que haría que pudiéramos pasar días enteros admirándolos. Sin embargo, hay algunos imprescindibles que no debes de dejar de visitar por muy fugaz que sea tu viaje: la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, el Pasaje Caminito, el Parque 3 de Febrero, la estatua de Mafalda, su obelisco, etc. La ciudad también cuenta con numerosos teatros y edificios de galerías que no debes dejar de visitar; aunque en general, puedes disfrutar de pasear por sus barrios y disfrutar del carácter acogedor de sus habitantes. Y por supuesto, ¡no te olvides de bailar un tango en esta ciudad!

La deliciosa gastronomía Argentina

Argentina es sobradamente conocida en el mundo entero por sus carnes, sus famosos asados y parrillas, que no dejan indiferente a nadie. En todo Buenos Aires encontrarás una oferta amplísima en cuanto a gastronomía y restaurantes de asado se refiere. No dejes de disfrutar de este manjar del país; pero no te olvides de dejar sitio para el postre. Los alfajores, el dulce de leche, o incluso tomar un café en el reconocido Café Tortoni, uno de los más antiguos de la ciudad, pueden convertirse en experiencias únicas.

En definitiva, visitar Buenos Aires es siempre una buena opción. Una ciudad grande que acoge y alberga a todo tipo de culturas, de gentes, y que forma gracias a ella un carácter cosmopolita y abierto, con mucho que ofrecer a sus visitantes.