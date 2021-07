Si tenés hijos esta frase te sonará: 'A lavarse los dienteeeees'. Y lo peor de todo es que no basta con una vez, no, sino que tenés que repetirla una y mil veces. Pero... ¿por qué les costará tanto a los niños cepillarse los dientes? Porque no lo tienen asumido como una rutina. La mejor manera de no tener que recordarles lo que deben hacer es que ellos lo asuman como una rutina y les salga de forma automática. ¿Y cómo lo conseguimos? Una idea es a través del método Montessori.

Los 5 pasos para que el niño aprenda a cepillarse los dientes según el método Montessori

1. Preparar el ambiente

Parece algo muy obvio, pero no todos los niños tienen todo a su alcance. Y a su alcance quiere decir, a su altura. Si preferís guardar el cepillo de dientes y el vaso en un lugar 'oculto' para que el baño esté más ordenado tu hijo no encontrará lo que necesita cada vez que tenga que cepillarse los dientes. ¿Lo ideal? Que tu hijo encuentre accesible todo lo que necesita en ese momento.

2. Los padres, como una guía

Los niños aprenden observando, son grandes observadores. Necesitan que alguien les diga cómo cepillarse los dientes. Vos tenés que ser quien les enseñes a hacerlo. Aprovechá el momento en el que te cepillás y haganló a la vez. Serás su mejor ejemplo. Y recordá hacer cada movimiento a cámara lenta, para que pueda observar bien.

3. Utiliza una tabla de rutinas

El método Montessori es fiel defensor de las tablas de rutinas. Ayudan al niño a organizarse y evitan que los padres tengan que repetir todo mil veces. Nada como una tabla de rutinas que enseñe al niño cuándo cepillarse los dientes.

4. Una secuencia temporal del cepillado de dientes

No estaría mal que dibujaras las distintas fases del cepillado de dientes y lo pegues en un lugar visible del cuarto de baño, para que tu hijo pueda tener una referencia y evitar saltarse algún paso. Por ejemplo, en los dibujos (a modo de pictogramas) de esta secuencia podés incluir los siguientes: Poner pasta de dientes en el cepillo, cepillarse los dientes de abajo, cepillarse los dientes de arriba, enjuagarse bien y colocar el cepillo y la pasta de dientes en su sitio.

5. Juegos para enseñarles a cepillarse los dientes

Existen muchas actividades que enseñan a los niños a cepillarse los dientes: dibujos de la dentadura con flechas que indican en qué dirección deben mover el cepillo, dentaduras de juguete para practicar con el cepillo... Todo esto será muy útil para que el niño aprenda a cepillarse los dientes.

