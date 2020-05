Entre tantos tratamientos algunos naturales y otros artificiales, también hay mitos como aquellos que dicen que debes pasar 100 veces el cepillo por el pelo para lograr que el cabello sea más bonito y brillante y muchos otros más.

Pero, ¿de verdad se puede conseguir que el pelo luzca brillante con solo cepillarlo? Así es, deja por un lado los miles de productos e invierte en un buen cepillo, es todo lo que necesitas, pues te sorprenderías de lo importante que es el cepillado no solo para que tu pelo luzca brillante sino para que también este sano.

Así es como lo sustenta la peluquera Maria Baras en su libro "Tú también puedes tener pelazo" en el que explica la importancia del cepillado: "El cabello tiene una cobertura en forma de escamas de pez. Es una imagen simple, pero muy visual de la cutícula. Cuando están desalineadas, la luz rebota en todas direcciones y el pelo no brilla. Al cepillarlo conseguimos un efecto espejo porque todas las cutículas van en el mismo sentido y toda la luz rebota en la misma dirección. Y el brillo no es más que eso: luz".

En su libro, Baras también comenta que al cerrar la cutícula no solo se deja el córtex bien protegido, sino que también: "Masajeamos el cuero cabelludo y repartimos parte del sebo de la raíz hacia medios y puntas para hidratarlo. Prueba a hacerlo a diario: no cuesta dinero y en unas semanas verás cómo tienes un pelo mucho más fuerte y brillante”.

La técnica para cepillar el cabello

Ojo aquí, y es que no solo se trata de cepillar por cepillar el cabello por la mañana y la noche, hay que hacerlo de una determinada manera.

Uno de los primeros tips es empezar por las puntas, basta con agarrar el pelo en un mechón y desenredar poco a poco las puntas, para después abarcar la melena completa.

No te dejes engañar, cepillar el pelo mojado es un error ya que en ese momento es más vulnerable gracias a la flexibilidad, así que es mejor cepillar en seco.

Mientras que aquellas mujeres que llevan extensiones, deben cepillar el cabello de 3 a 4 veces al día con un cepillo especial con las púas a varias alturas.

¿Pero de cepillarlo tanto no se engrasa? Sí, pero eso es saludable para tu cuero cabelludo. Si lo cepillas de noche y se engrasa, lávalo por la mañana, y si lo cepillas por la mañana y se engrasa, también deberías lavarlo por exceso de sebo.

Sobre los nudos y las complicaciones

Cepillar tu cabello no solo lo mantiene brilloso y saludable, sino que también evita que el pelo se te maltrate. Esto significa que al no tener nudos, no habrá enredos y por ende tu cabello no está propenso a romperse.

¿Qué cepillo usar?

No existe el cepillo milagroso y no todas las mujeres pueden y deben usar el mismo cepillo, todo depende del contexto y cabello.

El mejor cepillo es el que se adapta a tus necesidades, a tu cabello chino, a tu cabello lacio, a tu cabello largo o al corto, solo debes asegurarte que las cerdas de éste no te causen malestar, es decir, que no lastimen tu cuero cabelludo.



Fuente: Cultura Colectiva