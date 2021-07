Las zapatillas son imprescindibles para cualquier persona que quiera ir a la moda, pero sin renunciar a la comodidad. Desde que hace unos años le dijimos ciao a los tacones, las zapatillas se han apuntado a la lista de tendencias que van evolucionando y cambiando año tras año. Pero no guardan la misma periodicidad que el resto de tendencias. Los tipos de calzado suelen ser los mismos (o muy parecidos) temporada tras temporada, pero cambian colores, texturas y tejidos. Esto no quiere decir que no surjan modelos nuevos, claro.

Así, tras las semanas de la moda, y tras indagar un poco en Instagram, hemos averiguado qué modelos se convertirán en todo un imprescindible en la próxima temporada Otoño/Invierno 2021-2022. Por un lado, debemos saber que los colores pastel seguirán reinando en lo alto del pódium. Ellos serán quienes aporten al descenso de las temperaturas un toque romántico y naíf, así que veremos estos tonos en zapatillas tipo baloncesto. A las zapatillas de caña alta se les sumarán las de plataforma, una tendencia vertiginosa que también estará presente en las tendencias en botas de Otoño/Invierno 2021-2022.

También encontraremos modelos completamente atemporales que serán todo un acierto para aquellas mujeres que no tengan claro a qué tendencia sumarse. Otro tipo de modelo que repite temporada (aunque no para todo el mundo) son las zapatillas tipo chunky. Son un tipo de calzado divertido, cómodo y con aire urbano perfecto para coronar estilismos simples y para rebajar los más románticos.

Una de las tendencias que nos ha llamado más la atención –y que tenemos claro que piensa quedarse– son las llamadas Dad Sneakers. Los aires ochenteros regresan a las tendencias en calzado. Vuelve el color, las formas ortopédicas y los estilismos que nuestros padres usaban para salir a dar una vuelta. No obstante, las zapatillas femeninas beben de las hormas masculinas para dar, como resultado, un modelo que añade un toque cómodo y sexy a los estilismos más soñadores.

Si lo que necesitas es inspiración, te dejamos aquí las 5 tendencias en zapatillas que se convertirán en las reinas del próximo Otoño/Invierno 2021-2022. ¡Toma nota!

Zapatillas Otoño/Invierno 2021-2022:

Blancas tipo deportivo

Antes las odiábamos, pero desde que saltaron del gimnasio (y de las canchas de tenis) hacia el street style, cada vez lo tenemos más claro: no podemos vivir sin ellas, porque no hay un look con zapatillas blancas que no sea de diez. Puedes llevarlas con leggings (este Otoño/Invierno 2021-2022 volverán, tenlo claro), con vaqueros y hasta con tus faldas más románticas. Además, son perfectas para elevar tus looks simples, pero también para rebajar los más elegantes. ¿Necesitas más motivos? Las encontrarás con todo tipo de suela: gruesas, XL, bajas, con plataforma... Si te gustan las zapatillas blancas, ¡te volverás loca con la oferta que encontrarás!

Zapatillas con suela XL

Son comodísimas, divertidas y perfectas para darle rollo a cualquiera de tus looks (incluido los de la oficina). Lo mejor es que hay una zapatilla blanca para cada mujer y que podrás darles uso desde ya. ¡Son toda una inversión!

Zapatillas Otoño/Invierno 2021-2022: Dad Sneakers

Vuelven los 80, y en concreto, las zapatillas con aires ochenteros. Sin embargo, esta temporada, los modelos más icónicos se inspiran en el calzado que llevaban nuestros padres durante esa época. Las llevaremos en tonos neutros y también en versiones a todo color, para que escojas las que mejor vaya contigo.

Zapatillas Waffle One de Nike

Son llamativas como las que más, pero son el toque alegre, rejuvenecedor y urbano que tus looks necesitan. Podrás usarlas con leggings, pantalones vaqueros y cualquier estilismo monocroma.

Zapatillas Otoño/Invierno 2021-2022: De caña alta en colores pasteles

Las veremos en todos los lookazos de nuestras influencers favoritas. Las zapatillas de baloncesto vuelven para quedarse, solo que en esta ocasión, aprovecharán las tonalidades pasteles para ser el toque naíf de nuestros estilismos. Hay marcas que han apostado por darles el protagonismo a la zapatilla en sí y otras como Nike, Adidas y Puma que los han introducidos en pequeños toques para ganar versatilidad.