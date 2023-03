Después del resurgimiento de los vinilos, los cassettes están ganando cada vez más terreno. A principios de los años 2022, los vinilos volvieron a ponerse de moda. Motivados por una calidad de sonido mejor que los CDs, la industria del vinilo revivió y ahora convive con la de la música MP3.

En el año 2022 los cassettes volvieron a ser furor, y artistas del momento como Dua Lipa han publicado sus trabajos también en el formato de cassette. La razón de la nueva fiebre por el producto se debe a la nostalgia por tener la música en un formato tangible.

Discogs, el sitio web y base de datos más grande de información musical reveló cuáles son los cassettes más caros de todos los tiempos.

Estas cintas fueron vistas por primera vez en Europa por la empresa Philips en 1962, y en Estados Unidos en 1964, bajo la marca de Compact Cassette. Los cassettes contaban con una cara A y una cara B y para rebobinar era necesario utilizar un lápiz o una lapicera.

El precio depende fundamentalmente del estado de la cinta, la rareza y la popularidad del artista. Los cassettes se pueden comprar y vender a través de Mercado Libre, Amazon, Marketplace o eBay.

Cuáles son los cassettes más caros

- The Smashing Pumpkins – The Smashing Pumpkins (1989). 1200 dólares.

- Madonna – The Madonna Collection (1987). 1500 dólares.

- Sutcliffe Jügend – We Spit On Their Graves (1982). 1500 dólares

- Depeche Mode – Dépèche Mode (1980). 1500 dólares.

- Variado – De La Viande Pour Le Disco (1995). 1818 dólares.

- Various – Untieddiaries 1979-87 (1987). 2000 dólares.

- Throbbing Gristle – 24 Hours (1980). 2200 dólares.

- Various – Untieddiaries 1979-87 (1987). 2300 dólares.

- The Artist (Formerly Known As Prince) – The Versace Experience – Prelude 2 Gold (1995). 4117 dólares.

- Xero – Xero (1997). 4500 USD dólares.

Fuente: Mitre