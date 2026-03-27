    • 27 de marzo de 2026 - 10:21

    ¡Alerta, uñas de gel! Los peligros para la salud que (casi) nadie sabe

    Las usan miles de personas que se exponen a posibles daños en la salud.

    Peligros de las uñas de gel

    Peligros de las uñas de gel

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    Los peligros de las uñas de gel son más de los que pensamos. Sobre todo cuando las llevamos muy a menudo, ya que las uñas no respiran y se van estropeando con los productos químicos que son necesarios para que estas uñas duren.

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    Hoy vamos a ver cuáles son los peligros de las uñas de gel, para que puedas tenerlos en cuenta a la hora de decidir llevarlas o de, por otro lado, elegir dejarlas descansar o llevarlas menos a menudo y cuidando tus uñas más.

    Peligros de las uñas de gel

    Vamos a ver cuáles son los peligros de las uñas de gel más dañinos y cómo se suelen dañar las uñas cuando se lleva esta manicura.

    • Sustancias agresivas: Algunos esmaltes en gel contienen ingredientes tóxicos como formaldehído, tolueno o dibutil ftalato, que pueden causar reacciones alérgicas o ser perjudiciales con el uso prolongado.
    • Uñas débiles: las uñas se van quedando cada vez más delgadas y quebradizas por el uso de estas sustancias necesarias para que perduren las uñas de gel. Con el tiempo las uñas se vuelven frágiles, quebradizas y sin brillo.
    • Desgaste de la uña: ya que en muchos casos se necesitan limar para poder poner las uñas de gel. Esto hace que con el tiempo, al limar constantemente la superficie de la uña, se vaya debilitando.
    • Pérdida de capas: cuando arrancamos el gel en muchos casos en lugar de retirarlo correctamente. Esto va haciendo que se vaya deteriorando la uña.
    • Rayos UV: las lámparas que se usan para poner las uñas de gel son perjudiciales e incluso pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel y el envejecimiento de la piel y las uñas.
    • Posibilidad de infecciones: en los casos en los que el gel se levanta y se forma un hueco entre la uña natural y el gel. Esto ocurre porque en estos casos pueden entrar bacterias u hongos. También las malas condiciones del salón o la falta de desinfección e higiene de los productos o aparatos que se usan durante la manicura, puede dar lugar a estos problemas.
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