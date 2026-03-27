¡Alerta, uñas de gel! Los peligros para la salud que (casi) nadie sabe

Las usan miles de personas que se exponen a posibles daños en la salud.

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Los peligros de las uñas de gel son más de los que pensamos. Sobre todo cuando las llevamos muy a menudo, ya que las uñas no respiran y se van estropeando con los productos químicos que son necesarios para que estas uñas duren.

Hoy vamos a ver cuáles son los peligros de las uñas de gel, para que puedas tenerlos en cuenta a la hora de decidir llevarlas o de, por otro lado, elegir dejarlas descansar o llevarlas menos a menudo y cuidando tus uñas más.

Peligros de las uñas de gel Vamos a ver cuáles son los peligros de las uñas de gel más dañinos y cómo se suelen dañar las uñas cuando se lleva esta manicura.