Botellas reutilizables: paso a paso para limpiarlas y evitar bacterias

El uso de botellas reutilizables es un clásico cada vez más instalado entre los que hacen actividad física, y los que no también. Sin embargo, un hábito frecuente, no limpiarlas de forma adecuada, puede convertirlas en un foco de bacterias y afectar la salud.

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Estos recipientes, cada vez más elegidos por su impacto ambiental positivo, suelen presentar dificultades para su higiene debido a su diseño, boquillas o accesorios como sorbetes. Según especialistas, la combinación de humedad , restos de saliva y líquidos favorece la proliferación de microorganismos en su interior.

Las botellas reutilizables pueden desarrollar una película invisible de bacterias si no se limpian regularmente. Esto ocurre incluso cuando solo se utilizan para agua.

El ingeniero químico Diego Fernández explicó que la limpieza superficial no siempre es suficiente. “Es clave combinar un lavado diario con una desinfección más profunda al menos una vez por semana”, señaló.

Además del riesgo sanitario, una señal frecuente de contaminación es la aparición de olores desagradables o residuos difíciles de eliminar en las paredes internas del envase.

Limpieza profunda: qué recomiendan los expertos

Para una desinfección eficaz, se recomienda utilizar percarbonato de sodio, también conocido como “oxígeno activo”. Este compuesto tiene mayor capacidad desinfectante que el bicarbonato común.

El procedimiento consiste en colocar una cucharadita del producto en la botella, agregar agua caliente y dejar actuar. Luego, se debe frotar el interior con un cepillo y enjuagar con abundante agua.

En el caso de botellas con sorbete, se aconseja desmontarla y limpiarla por separado. Una opción es utilizar un hisopo con alcohol para eliminar residuos internos, seguido de un enjuague completo.

Alternativas con productos caseros

Si no se dispone de percarbonato, se puede recurrir a una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato. Primero, se llena la botella con agua caliente y media taza de vinagre, y se deja reposar entre 20 y 30 minutos.

image Las botellas reutilizables, promovidas como una alternativa sostenible al plástico de un solo uso, se convirtieron en un accesorio esencial. ((Freepik))

Luego, se agrega una cucharada de bicarbonato, se cepilla el interior y se enjuaga. Esta combinación ayuda a remover suciedad adherida y neutralizar olores.

Para el mantenimiento diario, basta con agua caliente y detergente. Se recomienda agitar la mezcla dentro del envase durante unos segundos, frotar con un cepillo y dejar secar completamente antes de volver a usar.

Claves para un uso seguro

Los especialistas coinciden en que la frecuencia de limpieza es determinante. No basta con enjuagar la botella de manera ocasional: el lavado debe ser sistemático.

También recomiendan evitar guardar líquidos por períodos prolongados y secar bien el recipiente, ya que la humedad constante favorece el desarrollo de bacterias.