Cómo limpiar tu iPhone y borrar toda la basura de iOS

Llega un momento en el que a todo smartphone le llega el momento de una buena limpieza. Y el iPhone no es una excepción, ya que una buena puesta a punto con cierta frecuencia termina redundando en un mejor funcionamiento . Pero ¿cuál es la mejor manera de limpiar un iPhone? Vamos a explicarte todos los pasos.

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Vamos a enseñarte cómo liberar espacio en tu iPhone , no solo para que elimines todo lo que no necesites, sino para optimizar el propio uso del terminal, orientado a que puedas vivir de sobra con capacidades de memoria que no sean las máximas. Este método es válido para cualquier iPhone con iOS 17 y versiones previas.

Instalar decenas de aplicaciones y olvidarnos de ellas es un punto básico, pero que debemos comentar. Si quieres ahorrar espacio, borra todas las apps que no uses. Si no recuerdas cuándo has utilizado alguna aplicación, en la sección «Almacenamiento del iPhone» encontrarás la fecha en la que utilizaste cada una de tus apps .

La opción de borrar aplicaciones no utilizadas es más que útil para mantener el iPhone limpio de forma automática

Seguramente encontrarás aplicaciones que puede que no abriste nunca y que ocupan espacio sin necesidad alguna. Para que el iPhone haga esto de forma automática, en este mismo apartado, puedes activar la opción de «Quitar apps no usadas», herramienta que eliminará de forma automática aquellas aplicaciones que no utilices durante bastante tiempo. Esta opción guarda los documentos y datos de dichas apps , por lo que si las vuelves a necesitar otra vez no perderás esos contenidos.

Cuidado con WhatsApp

Las aplicaciones de mensajería son uno de los principales causantes de que nos quedemos sin memoria interna. Audios, fotografías, vídeos, GIFs, etc. En el caso de WhatsApp, podemos controlar cuánto espacio ocupan los archivos de cada conversación, para eliminar aquellos datos que no nos sean relevantes.

Vete a ajustes de WhatsApp

Pulsa sobre Almacenamiento y Datos

Administrar almacenamiento

Revisa las conversaciones y los elementos que más espacio ocupan

Desde tu WhatsApp puedes gestionar al detalle el almacenamiento, tanto de las conversaciones una por una como de toda la aplicación. Arriba tendrás todo el espacio en megas o gigas que están ocupando los archivos de las conversaciones, para que puedas saber lo que más espacio ocupa.

Es hora de pasar a la nube y borrar archivos locales

Utilizar la nube o seguir con el almacenamiento local es una decisión personal, no cabe duda. No obstante, nuestra recomendación, en vista de que tenemos alternativas gratuitas con una compresión mínima, así como planes bastante económicos de iCloud, es subir nuestros contenidos multimedia a la nube.

Pasar a la nube nos permite, por un lado, tener todos nuestros archivos disponibles en los distintos dispositivos. Del mismo modo, nos ahorra espacio en la memoria interna

¿Por qué? En primer lugar, porque te sirve de backup. Si pierdes el teléfono, te lo roban, se rompe o, de alguna forma, se vuelve inaccesible, no perderás tus preciados recuerdos. Por otro lado, en el caso de Google Fotos, por ejemplo, si cambias de móvil, tanto si es iPhone como si es Android, todas tus fotos seguirán ahí, con tan solo descargar la aplicación.

Google Fotos sigue siendo una de nuestras principales alternativas a la que viene de serie con el iPhone, pero apostar por los planes de iCloud tampoco es una mala idea. De forma automática, se hará una copia de tus fotos, para que puedas disfrutar de ellas en todos tus dispositivos Apple. Elegir la nube permite minimizar el almacenamiento que consume la galería, y es que en muchas ocasiones nos podemos quedar sin espacio si tenemos muchas fotos y vídeos.

Borra Live Photos

Las Live Photos son una función de los iPhone bastante llamativa, en la que el teléfono hace varias fotos en lugar de una para lograr clips cortos de vídeo. Como era de esperar, esto ocupa más espacio que una sola fotografía, por lo que si no utilizamos demasiado esta función podemos desactivarla cuando vayamos a tomar las fotos.

El icono de las Live Photos se encuentra en la parte superior derecha de la interfaz de cámara. No tenemos más que pulsar en dicho icono para que Live Photos se desactive.

Borra los datos de 'Otros'

Algunos propietarios de iPhone han notado que el apartado «Otros» se ha disparado, llenando prácticamente la memoria interna. En dicho apartado se encuentra el historial de archivos, las cookies, archivos temporales, datos del sistema, voces de Siri y demás.

Si queremos borrar el espacio ocupado por «Otros» no nos queda otra que ir vaciando de forma individual las aplicaciones cuyos datos almacenados sean excesivos, ya que, al ser un apartado en el que iOS almacena información de forma automática, no podemos acabar con «Otros» directamente.

En el peor de los casos: restaura el iPhone

Si aún con todo lo dicho no tienes forma de eliminar el espacio de «Otros», o la situación se ha vuelto insostenible, siempre puedes restaurar tu iPhone. Desde los ajustes, en «General», veremos la opción de restablecer. Para limpiar el iPhone por completo debemos seleccionar «Borrar contenidos y ajustes». Recomendamos no realizar ninguna restauración y empezar a configurar el iPhone de cero, ya que en muchas ocasiones las copias de seguridad restauradas pueden causar problemas; además de recuperar el espacio ocupado para seguir molestando.