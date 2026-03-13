    • 13 de marzo de 2026 - 09:04

    Cómo es el truco que quita los restos quemados del fondo de las ollas sin usar virulana

    Un truco simple con ingredientes esenciales de casa permite eliminar los restos quemados del fondo de la olla sin raspar ni dañar el material.

    Las ollas quemadas ya no son un problema, hay un truco imperdible para dejarlas como nuevas.&nbsp;

    Las ollas quemadas ya no son un problema, hay un truco imperdible para dejarlas como nuevas. 

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuando una comida se pega al fondo de la olla y termina quemándose, es probable que se recurra a la virulana para intentar quitar los residuos. Sin embargo, ese método puede rayar el material y deteriorar el recipiente con el paso del tiempo. Solo un truco con dos ingredientes logra ablandar la zona sin dejar daños ni olor persistente.

    Leé además

    ¿tu perfume se va rapido?, el truco casero de tiktok para que dure toda la noche

    ¿Tu perfume se va rápido?, el truco casero de TikTok para que dure toda la noche
    astrologia y la posibilidad de aprender en san juan todo sobre el movimiento de los astros y su rol en la vida

    Astrología y la posibilidad de aprender en San Juan todo sobre el movimiento de los astros y su rol en la vida

    Cómo es el método casero para eliminar restos quemados

    Los especialistas en limpieza doméstica de Good Housekeeping recomiendan utilizar una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales para comenzar el proceso. Esta combinación ayuda a aflojar los restos de comida adheridos al fondo de la olla.

    El primer paso consiste en llenar la olla con esta mezcla y llevarla al fuego hasta que hierva. El calor permite que los residuos pegados comiencen a desprenderse de la superficie sin necesidad de frotar con fuerza.

    Una vez que la mezcla está caliente, se agregan 2 cucharadas de ácido cítrico, lo que genera una reacción efervescente. Ese efecto burbujeante ayuda a descomponer la suciedad quemada y facilita su eliminación.

    Por qué funciona esta técnica de limpieza

    El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a disolver restos de grasa y alimentos carbonizados. Cuando se combina con calor, su capacidad de limpieza aumenta considerablemente.

    El ácido cítrico, por su parte, intensifica el proceso gracias a su acción desincrustante. La reacción entre los ingredientes produce burbujas que penetran en los residuos adheridos y los desprenden del fondo del recipiente.

    Después de hervir la mezcla, se recomienda dejar la olla en remojo durante 15 minutos. En ese tiempo, los restos quemados se ablandan y se vuelven mucho más fáciles de retirar con una esponja común.

    Cómo terminar la limpieza de la olla

    Luego del tiempo de reposo, solo es necesario vaciar el contenido y pasar una esponja suave por el fondo de la olla. En la mayoría de los casos, los residuos se desprenden sin esfuerzo.

    Si todavía queda alguna marca leve, el mismo procedimiento puede repetirse una segunda vez. Este método es especialmente útil porque evita rayar superficies de acero inoxidable, aluminio o recipientes con recubrimiento.

    Además, al no utilizar herramientas abrasivas como la virulana, la olla conserva su brillo y su vida útil se prolonga por mucho más tiempo.

    Los restos quemados en las ollas pueden parecer difíciles de eliminar, pero el método con estos ingredientes permite desprender la suciedad sin esfuerzo y sin dejar rastros.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mancha de vino tinto, terror para la ropa.

    Cómo limpiar manchas de vino tinto en la ropa: 5 líquidos infalibles caseros para que desaparezcan

    Consejos prácticos para limpiar el inodoro de manera efectiva.

    Cómo limpiar el inodoro de manera efectiva: consejos prácticos

    Cómo limpiar la freidora de aire.

    Cómo limpiar la freidora de aire: un truco, con apenas dos ingredientes

    Este 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Siesta.

    Día Mundial de la Siesta: Cuánto debe durar una siesta para ser beneficiosa para la salud