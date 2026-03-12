Astrología y la posibilidad de aprender en San Juan todo sobre el movimiento de los astros y su rol en la vida

La astrología es tan antigua como la humanidad misma. La observación de los astros, su estudio y la influencia que puede tener en las personas muchas veces ha sido cuestionada, mientras que hay quienes confían realmente en que hay una lectura que permite ver más allá, considerando patrones conductuales y energéticos. Para entender un poco más sobre ese universo, el astrólogo Mariano Herrera estará llevando adelante una formación enfocada en la interpretación de la Carta Astral.

La formación, que iniciará en abril, consta de dos niveles. El primero, a desarrollar durante todo este año, tiene que ver con compartir herramientas que permitan una profunda interpretación de las cartas astrales. “Para uno es un trabajo importante, de autoconocimiento muy grande; y además se cuenta con la posibilidad de interpretar cartas natales de otras personas”, detalló Mariano.

Dentro de los elementos que formarán parte del proceso se encuentran el sol, la luna, el ascendente, el estudio de las doce casas, los doce signos y sus aspectos.

Por su parte, el segundo nivel, a dictarse el próximo año, tiene que ver con poner en movimiento todos los conocimientos con el estudio de los ciclos personales y los tránsitos. Sobre este punto, Mariano detalló: “Lo más lindo del segundo nivel es estudiar los ciclos personales que se ven por los distintos planetas. Los tránsitos, que significa ver cómo los planetas se mueven en las cartas natales, por cual área de la vida se van moviendo. Eso nos anticipa saber hacia dónde van a ir corriendo los vientos, entendiendo mejor los eventos que pasan”.

Una de las particularidades de la formación es que quienes asistan podrán acceder a contenido exclusivo de la Escuela Consideral de Alejandro Lodi, Beatriz Leveratto, Florencia Brizuela y Lucía Brizuela, que fue el espacio en el que Mariano aprendió todo lo que sabe sobre astrología y sus interpretaciones.

Sin duda es una excelente oportunidad para quienes vienen incursionando de manera autodidacta en el tema o tienen interés por la astrología, una pseudociencia que ha ganado bastante terreno en el último tiempo gracia a la presencia de más personas que comparten sus conocimientos, más que nada en las redes sociales.

Cómo ser parte de la formación en astrología

El inicio de los encuentros se dará en abril, con un encuentro semanal, finalizando el primer nivel en noviembre. Para mayor comodidad, hay dos días disponibles para que la persona que quiera asistir pueda elegir conforme su disponibilidad. Los mismos son martes a las 14:30 o viernes a las 18 horas.

El valor mensual es de $60.000 y se debe abonar el 50% para la inscripción, que luego se descontará del monto del primer mes. El Centro de Enseñanzas Narayani, ubicado en Santa Lucía, será el espacio en el que se desarrollará la formación.

Es importante tener en cuenta que se manejan cupos limitados, para trabajar con grupos reducidos y así poder avanzar de manera profunda y detallada en cada uno de los contenidos. Para mayor información los interesados se pueden comunicar a los Instagram @mahayoga.escuela y @mariano.yoga