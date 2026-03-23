Cómo hacer huevos de Pascua caseros: todos los secretos para un resultado exquisito

Se acerca Semana Santa y mucho ya estarán calculando cuánto dinero necesitarán para comprar huevos de pascua para regalarles por lo menos a los más chicos de la casa. Pero, está la opción de hacer huevos caseros, ya que la receta es sencilla y hay varios secretos que ayudan a obtener exquisitos resultados.
Cantidad.Con un kilo de chocolate se pueden preparar hasta 8 huevos de pascua, dependiendo del tamaño del molde. Si se hacen más grandes o más gruesos, el rendimiento baja, pero si se hacen finitos y chiquitos, se pueden sacar hasta 10-12 unidades.
El mejor chocolate. El ideal para esta preparación es el chocolate cobertura, ya que tiene la proporción justa de manteca y de cacao. También se puede optar por chocolate con leche, blanco o semi amargo, dependiendo del gusto de cada uno y el presupuesto de cada uno.
Relleno. Los huevos de pascua se pueden rellenar con caramelos, bombones, frutos secos, chocolates pequeños y juguetes pequeños (siempre envueltos y aptos para niños), etc.
Brillo. El secreto para un huevo de pascua brillante está en el templado del chocolate, que consiste en derretirlo, enfriarlo y volverlo a calentar a una temperatura precisa.
Ingredientes para hacer huevos de pascua
Chocolate: 500 gramos, semi amargo o con leche.
Moldes: 5 moldes medianos.
Relleno: confites, bombones, caramelos, frutos secos, etc.
Paso a paso para exquisitos huevos de pascua
Cortar el chocolate (si es una tableta) y colocar en un bol de acero inoxidable. Llevar a baño maría, sobre una olla con un poco de agua a fuego bajo, evitando que hierva. Es importante que la base del bol no toque el agua.
Revolver de a poco el chocolate hasta que esté completamente derretido. Si se empieza a empastar, retirar la olla junto con el bol del fuego y continuar revolviendo.
Colocar el chocolate en los moldes de huevos de pascua golpeando para que se distribuya en todo el molde y no queden burbujas. Este paso también se puede hacer con un pincel.
Cuando estén listos, colocar los moldes sobre un papel manteca boca abajo y llevar a la heladera por 15/20 minutos.
Sacar de la heladera y desmoldar con cuidado. Rellenar con las sorpresas elegidas y unir las mitades pasando los bordes por una fuente caliente (calentar una olla con agua y colocar la fuente encima). Se puede utilizar chocolate extra para que se peguen mejor.
Decorar los huevos a gusto con confites, merengues, chips de chocolate, etc.