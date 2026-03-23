    • 23 de marzo de 2026 - 15:46

    Cómo hacer huevos de Pascua caseros: todos los secretos para un resultado exquisito

    No hace falta ser una repostera con experiencia para elaborar los mejores huevos de pascua para disfrutar en Semana Santa.

    Elaborar huevos de pascua en casa es una tarea sencilla y más económica que comprarlos en el mercado.

    Elaborar huevos de pascua en casa es una tarea sencilla y más económica que comprarlos en el mercado.

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    Por Fabiana Juarez

    Se acerca Semana Santa y mucho ya estarán calculando cuánto dinero necesitarán para comprar huevos de pascua para regalarles por lo menos a los más chicos de la casa. Pero, está la opción de hacer huevos caseros, ya que la receta es sencilla y hay varios secretos que ayudan a obtener exquisitos resultados.

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    Cantidad. Con un kilo de chocolate se pueden preparar hasta 8 huevos de pascua, dependiendo del tamaño del molde. Si se hacen más grandes o más gruesos, el rendimiento baja, pero si se hacen finitos y chiquitos, se pueden sacar hasta 10-12 unidades.

    El mejor chocolate. El ideal para esta preparación es el chocolate cobertura, ya que tiene la proporción justa de manteca y de cacao. También se puede optar por chocolate con leche, blanco o semi amargo, dependiendo del gusto de cada uno y el presupuesto de cada uno.

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    Para elaborar huevos de pasca de forma casera se requiere paciencia y precision para obtener los mejores resultados.

    Para elaborar huevos de pasca de forma casera se requiere paciencia y precision para obtener los mejores resultados.

    Relleno. Los huevos de pascua se pueden rellenar con caramelos, bombones, frutos secos, chocolates pequeños y juguetes pequeños (siempre envueltos y aptos para niños), etc.

    Brillo. El secreto para un huevo de pascua brillante está en el templado del chocolate, que consiste en derretirlo, enfriarlo y volverlo a calentar a una temperatura precisa.

    Ingredientes para hacer huevos de pascua

    • Chocolate: 500 gramos, semi amargo o con leche.
    • Moldes: 5 moldes medianos.
    • Relleno: confites, bombones, caramelos, frutos secos, etc.

    Paso a paso para exquisitos huevos de pascua

    1. Cortar el chocolate (si es una tableta) y colocar en un bol de acero inoxidable. Llevar a baño maría, sobre una olla con un poco de agua a fuego bajo, evitando que hierva. Es importante que la base del bol no toque el agua.
    2. Revolver de a poco el chocolate hasta que esté completamente derretido. Si se empieza a empastar, retirar la olla junto con el bol del fuego y continuar revolviendo.
    3. Colocar el chocolate en los moldes de huevos de pascua golpeando para que se distribuya en todo el molde y no queden burbujas. Este paso también se puede hacer con un pincel.
    4. Cuando estén listos, colocar los moldes sobre un papel manteca boca abajo y llevar a la heladera por 15/20 minutos.
    5. Sacar de la heladera y desmoldar con cuidado. Rellenar con las sorpresas elegidas y unir las mitades pasando los bordes por una fuente caliente (calentar una olla con agua y colocar la fuente encima). Se puede utilizar chocolate extra para que se peguen mejor.
    6. Decorar los huevos a gusto con confites, merengues, chips de chocolate, etc.

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