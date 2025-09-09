Cuál es el elemento ideal para reemplazar el cortauñas y no correr riesgos El video se volvió viral en TikTok y sorprendió a todos porque es un elemento clave de la higiene personal.

Un video viral en TikTok de un podólogo sorprendió a todos tras explicar por qué no se debe usar el cortauñas, un error que suele pasar desapercibido y que puede ser perjudicial a la salud podal a largo plazo.

Un podólogo español, reconocido en TikTok como Manuel Vidal, informó sobre este error que lo puede cometer cualquier persona, ya que es un elemento infaltable en la higiene personal.

“Tirá el cortauñas, es una basura”, expresó en el video, donde explicó por qué no se debe utilizar y recomendó otros métodos que eviten problemas como dolores e infecciones, entre otros problemas.

Según el especialista, que siempre publica videos con recomendaciones sobre podología, informó que el cortauñas no se puede adaptar al corte de cada uña y puede generar encarnación, inflamación y molestias que afectan a largo plazo.

Sin embargo, recomendó el alicate: “El alicate es la mejor herramienta para cortar las uñas, ya que permite adaptarse a la forma de cada persona y realizar tanto cortes rectos como curvos”.

Las 4 cosas que necesitas para cuidar tus pies, según el podólogo

Crema hidratante para los talones: el especialista recomendó que la crema hidratante es ideal para que no se forme dureza en los pies.

Piedra pómez: según Vidal, la piedra se puede utilizar con suavidad después de bañarse. Aunque no se debe exceder de uso porque puede provocar resequedad.

Alicate: el alicate permite un corte más personalizado en la uña, según el podólogo.

Lima de cartón o metal: el especialista recomendó que los picos de las uñas se deben terminar con la lima, ya que las deja suaves y parejas.