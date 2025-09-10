El corte de pelo que rejuvenece y aporta volumen, según una especialista Es un estilo perfecto para quienes buscan un cambio sin renunciar a la versatilidad.

El corte de pelo no es solo una cuestión de moda o estética. Para muchos, representa una forma de expresar quiénes son, cómo se sienten y hasta de dejar atrás una etapa para empezar otra.

En este sentido, la peluquera María Baras reveló cuál es el corte de cabello ideal para quienes tienen el pelo fino y buscan volumen.

El “clavicut”: el corte que rejuvenece y da volumen

El llamado corte clavicut, tiene un largo que llega justo a la altura de la clavícula. Este estilo, es perfecto para quienes buscan un cambio sin renunciar a la versatilidad.

“Es un corte lleno de estilo que permite mil peinados, como liso, ondas, recogidos. Es perfecto para cabellos finos porque lo engruesa”, explicó Baras en sus redes sociales.

Con el paso del tiempo, el pelo suele perder densidad y vitalidad. El clavicut, al terminar en una línea recta o apenas desfilada, hace que el cabello luzca más grueso y con cuerpo, devolviendo esa sensación de energía y salud.

Además, este corte enmarca el rostro de manera equilibrada, resalta los pómulos y alarga visualmente el cuello, logrando una imagen más estilizada y juvenil.

En cuanto al mantenimiento, no exige visitas constantes a la peluquería, ya que con un repaso cada ocho o diez semanas alcanza para conservar su forma y puntas saludables.