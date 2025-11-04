El reemplazo del pareo que se volverá viral este verano 2026 Prácticas, cómodas y con onda: conocé el accesorio a la moda.

El clásico pareo de playa ya tiene los días contados. Para el verano 2026, una nueva tendencia se impone con fuerza y promete cambiar la forma en la que se disfruta del sol, la arena y cualquier plan al aire libre.

Se trata de las las mantas impermeables, livianas, fáciles de transportar y con diseños modernos, llegan para sumar comodidad y estilo a la temporada más esperada del año. Ya no hace falta resignar practicidad para verse bien: este accesorio lo tiene todo.

Así son estas mantas playeras

¿Por qué las mantas impermeables son el hit del verano?

La clave está en su base impermeable y su textura acolchada. Olvidate de la arena pegajosa o de la humedad después de un chapuzón: estas mantas permiten sentarse o recostarse con comodidad, sin calor excesivo ni molestias.

Además, el tejido impermeable hace que sean súper fáciles de limpiar. Un punto a favor para quienes aman pasar horas bajo el sol o armar un picnic improvisado en el parque.

Versatilidad y diseño: mucho más que un accesorio de playa

Las mantas impermeables y acolchadas no solo son ideales para la playa. Su versatilidad las convierte en la mejor opción para picnics, campings o cualquier salida al aire libre. Se pueden llevar en la mochila, el bolso o incluso en la mano, gracias a su peso liviano y tamaño compacto.

En cuanto al diseño, la tendencia apunta a estampados minimalistas, tonos pastel y texturas que imitan el lino, con detalles como rayas finas y flecos en los bordes. El resultado: un look sofisticado y moderno que se adapta a cualquier ambiente.

Hay de diferentes estilos y telas.

Materiales innovadores y practicidad total

El secreto de estas mantas está en el uso de materiales tecnológicos que resisten el paso del tiempo, mantienen su forma y color, y facilitan el guardado y transporte. Así, se convierten en un accesorio imprescindible para quienes buscan practicidad sin resignar estilo.

Entre sus principales ventajas se destacan:

