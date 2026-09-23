El zapatero tradicional quedó atrás: la nueva tendencia para guardar calzado sin ocupar espacio

El clásico zapatero dejó de ser la única alternativa para organizar el calzado en el dormitorio. En 2026, una de las tendencias que gana lugar apunta a aprovechar el espacio disponible debajo de la cama, donde es posible guardar zapatillas y zapatos sin ocupar superficie útil ni alterar la decoración.

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La propuesta resulta especialmente útil para quienes buscan mantener los ambientes más despejados y ordenados . Además, permite que los zapatos queden fuera de la vista cuando llegan visitas, sin necesidad de incorporar un mueble adicional.

Una de las opciones más prácticas son las bolsas organizadoras planas con cierre , diseñadas para colocarse debajo de la cama. Su formato permite almacenar varios pares y retirarlos fácilmente cuando se necesita acceder al calzado.

Además de ocupar poco espacio, estas bolsas ayudan a proteger los zapatos del polvo . Algunos modelos cuentan con divisiones internas que permiten mantener cada par separado y evitar que se acumulen unos sobre otros.

La ventaja principal es que se adaptan a espacios reducidos y pueden guardarse completamente debajo de la cama, sin interferir con la decoración del dormitorio.

Estantes bajos: otra alternativa al zapatero

Para quienes prefieren una estructura más firme, otra posibilidad son los organizadores rígidos o estantes bajos. A diferencia de las bolsas, mantienen su forma y permiten distribuir el calzado en distintos compartimentos.

Este sistema facilita el acceso a los pares que se utilizan con mayor frecuencia y, al mismo tiempo, permite mantenerlos ocultos debajo de la cama. De esta manera, se libera el lugar que tradicionalmente ocupaba el zapatero.

Cómo mantener el calzado ordenado

Para aprovechar al máximo esta tendencia, una de las recomendaciones es organizar los zapatos según la frecuencia de uso. Los pares que se utilizan todos los días pueden ubicarse en los sectores más accesibles, mientras que el calzado de temporada puede quedar en los espacios más profundos.

Así, un lugar que habitualmente queda vacío puede convertirse en un espacio de almacenamiento práctico y discreto, sin necesidad de incorporar nuevos muebles al dormitorio.