    • 19 de marzo de 2026 - 18:02

    Esposos infieles: los 5 signos del zodíaco que son los peores

    Según la astrología hay cinco signos del zodíaco tienen mayor tendencia a ser infieles y a la inestabilidad en el matrimonio.

    Esposos infieles: los 5 signos del zodíaco que son los peores

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Aries: horóscopo y deseo impulsivo

    En Aries, la necesidad de dinamismo puede llevar a decisiones apresuradas en la vida sentimental.

    1. Suelen actuar por impulso más que por reflexión.
    2. Pueden aburrirse con facilidad en la rutina.
    3. El deseo de aventura interfiere en la estabilidad.

    La astrología muestra que Aries necesita aprender a controlar la impaciencia en la pareja.

    Géminis: signos del zodíaco y dualidad

    Géminis es conocido por su carácter cambiante y por la búsqueda de nuevas experiencias.

    1. Tienden a dispersarse entre varias opciones.
    2. Les cuesta mantener la atención en una sola persona.
    3. Pueden caer en contradicciones dentro de la relación.

    La astrología advierte que Géminis debe trabajar la constancia para sostener un vínculo fiel.

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    Esposos infieles: los 5 signos del zodíaco que son los peores

    Sagitario: astrología y necesidad de libertad

    En Sagitario, la pasión por lo desconocido puede chocar con la estabilidad matrimonial.

    1. Buscan constantemente aventuras y emociones.
    2. Les cuesta aceptar límites o reglas estrictas.
    3. Pueden sentir que el compromiso corta su libertad.

    La astrología indica que Sagitario necesita equilibrar independencia con responsabilidad afectiva.

    Acuario: astrología y desapego emocional

    El signo de Acuario se caracteriza por su desapego, lo que a veces genera distancia en la pareja.

    1. Pueden dar prioridad a sus proyectos personales.
    2. Evitan expresar emociones de forma constante.
    3. El descuido afectivo puede abrir la puerta a terceros.

    La astrología señala que Acuario debe aprender a cuidar la intimidad en el matrimonio.

    Piscis: signos del zodíaco y escapismo

    En Piscis, la tendencia a idealizar puede derivar en decepción y búsqueda de nuevos rumbos.

    1. Son vulnerables a ilusiones externas.
    2. Tienden a evadir problemas en lugar de enfrentarlos.
    3. Pueden refugiarse en otras relaciones cuando no se sienten comprendidos.

    La astrología muestra que Piscis debe trabajar la claridad emocional para evitar caer en la infidelidad.

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