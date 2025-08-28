Este cítrico aleja a las cucarachas de tu casa en los días cálidos Con solo un cítrico que tenés en tu cocina, podés repeler cucarachas de forma natural, sin productos químicos, y mantener un aroma fresco en tu hogar.

A medida que se acerca la primavera, los días cálidos y la aparición de insectos vuelven a hacerse notar. Uno de los visitantes más indeseados en los hogares son las cucarachas, que buscan comida y refugio cuando las temperaturas aumentan tras el frío del otoño y el invierno.

Si bien muchos recurren a productos químicos para eliminarlas, existe un truco casero efectivo: el limón, que actúa como repelente natural y evita que estos insectos se acerquen a los ambientes de tu casa.

Por qué funciona el limón

Las cucarachas detestan el olor a cítricos, y el aroma intenso del limón actúa como barrera natural. Para aprovechar este efecto, podés:

Colocar cáscaras frescas de limón en rincones estratégicos de la cocina, el baño o cualquier zona donde hayas visto cucarachas.

en rincones estratégicos de la cocina, el baño o cualquier zona donde hayas visto cucarachas. Frotar superficies con jugo de limón para mantener alejadas a las plagas.

para mantener alejadas a las plagas. Preparar una mezcla de agua y ralladura de limón para limpiar pisos, mesadas y otras superficies.

Ventajas de este método

Este recurso es ideal para quienes buscan evitar productos químicos en el hogar. Además de repeler insectos, deja un aroma fresco y agradable en todos los ambientes, convirtiéndolo en una opción práctica y natural para cuidar tu casa.