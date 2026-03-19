    • 19 de marzo de 2026 - 11:55

    Jardín: la planta trepadora que crece rápido, florece casi todo el año y es fácil de cuidar

    Resistente, vistosa y adaptable, esta planta es una de las favoritas para quienes buscan sumar color a su jardín sin complicarse con el mantenimiento.

    La Rosa Iceberg se destaca por sus flores blancas delicadas y su capacidad de florecer durante gran parte del año.&nbsp;

    La Rosa Iceberg se destaca por sus flores blancas delicadas y su capacidad de florecer durante gran parte del año. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si estás pensando en renovar tu jardín, balcón o patio, la Rosa Iceberg es una excelente opción. Esta planta trepadora se destaca por su crecimiento rápido, su capacidad de adaptación y una floración que puede extenderse durante gran parte del año.

    Leé además

    claves para planificar el espacio verde: suelo, estructuras, paleta de colores, plantas con perfumes.

    Claves para planificar el espacio verde: suelo, estructuras, paleta de colores, plantas con perfumes.
    segun expertos, estos son los mejores frutos secos para empezar el dia con energia

    Según expertos, estos son los mejores frutos secos para empezar el día con energía

    Con flores blancas delicadas y un aroma suave, es ideal para cubrir paredes, pérgolas o rejas, y genera un efecto visual llamativo sin necesidad de grandes cuidados.

    Por qué la Rosa Iceberg es tan elegida

    Esta planta puede crecer tanto en jardines amplios como en espacios reducidos, lo que la convierte en una buena opción para patios o balcones.

    Además:

    • Florece durante largos períodos, incluso más allá de la primavera
    • Crece con rapidez, alcanzando hasta dos metros de altura
    • Se adapta a distintos climas sin demasiadas exigencias
    • Aporta un estilo elegante y natural a cualquier espacio

    Su forma de crecimiento permite que genere una especie de “cascada” de flores, ideal para quienes buscan un efecto decorativo sin recurrir a estructuras complejas.

    image
    Gracias a su crecimiento r&aacute;pido y su f&aacute;cil cuidado, la Rosa Iceberg es ideal para cubrir muros, p&eacute;rgolas y espacios exteriores (Imagen creada con IA).

    Gracias a su crecimiento rápido y su fácil cuidado, la Rosa Iceberg es ideal para cubrir muros, pérgolas y espacios exteriores (Imagen creada con IA).

    Una planta fácil de mantener

    La Rosa Iceberg es una buena elección tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia en jardinería. No requiere cuidados excesivos y responde bien con rutinas simples.

    Para mantenerla en buen estado, se recomienda:

    • Ubicarla en un lugar con buena luz solar, aunque tolera algo de sombra
    • Usar un suelo fértil y con buen drenaje
    • Regar de forma moderada, unas dos veces por semana
    • Realizar podas periódicas, especialmente al final del invierno
    • Aplicar fertilizante para rosas en etapas clave de crecimiento

    ¿Cuándo recomiendan plantarla?

    El otoño es un buen momento para plantarla, ya que le permite desarrollar raíces antes de las temperaturas más altas. Esto favorece una floración más fuerte en los meses siguientes.

    Cómo potenciar la floración de la Rosa Iceberg y lograr más flores durante el año

    Si bien la Rosa Iceberg se destaca por su floración prolongada, hay algunos cuidados simples que pueden ayudar a que dé más flores y por más tiempo.

    Uno de los puntos clave es la poda regular. Retirar flores marchitas no solo mejora el aspecto de la planta, sino que también estimula la aparición de nuevos brotes. Esto permite que la floración se mantenga activa durante más meses.

    También es importante prestar atención a:

    • La luz solar: cuanto más sol reciba, más abundante será la floración.
    • El riego: mantener una humedad equilibrada evita el estrés de la planta.
    • La fertilización: usar abonos específicos para rosas en primavera y verano potencia el crecimiento.

    Otro consejo útil es guiar sus ramas sobre estructuras como rejas o pérgolas. Esto no solo mejora el efecto visual, sino que también permite que la planta reciba mejor la luz y el aire.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Looksmaxxing.

    Qué es el looksmaxxing, la polémica tendencia estética que es furor entre los hombres jóvenes

    Mesas ratonas.

    Adiós a las mesas ratonas lisas: los diseños que dominarán los livings en 2026

    Cómo limpiar el microondas: el truco para sacar los restos de comida

    Cómo limpiar el microondas: el truco para sacar los restos de comida que es furor en TikTok

    Feriados de Argentina 2026: así está el calendario mes por mes. Quiénes trabajarán el lunes 23.

    ¿El lunes 23 de marzo es feriado? Todo lo que tenés que saber sobre el próximo fin de semana largo