Los cortes de cabello que serán tendencia este 2026, de la mano de una peluquera sanjuanina La peluquera y colorista sanjuanina Natalia Chatard compartió cuáles serán los cortes tendencia durante este año, tanto en cabellos lacios como ondulados. Looks elegantes, tradicionales y osados, para todos los gustos.

Con la llegada de un nuevo año varias son las personas que apuestan por un nuevo look que acompañe el inicio de un nuevo ciclo. Siendo una época donde el calor abunda, las cabelleras piden frescura y practicidad, sin perder la actitud y el estilo. Para saber lo que será tendencia en cortes, la peluquera y colorista Natalia Chatard detalló cuáles serán los estilos que estarán ganando terreno este año.

Durante el verano, los cortes de cabello deben ser fáciles de llevar y mantener, pensados para convivir con el calor, más si se encuentra en zona de playa donde el efecto es distinto en cada cabello. Lo ideal es elegir estilos que se adapten bien al frizz, permitan un rápido peinado y sean cómodos de llevar, sin necesidad de utilizar herramientas de calor que terminan dañando el pelo.

Cambios drásticos o para mantener el estilo, los cortes que serán tendencia este año prometen dinamismo, renovación y un estilo auténtico.

Corte Pixie

Conforme señala Natalia, este corte audaz será tendencia este año. Se trata de un corte muy corto, ideal para transmitir personalidad y actitud.

“Se lleva por encima de las orejas y la nuca despejada. Es un corte ideal para resaltar facciones”, destaca la especialista. Lo mejor de este tipo de corte es que se adapta a cualquier textura de cabello, sea lacio u ondulado.

Además, es fácil de llevar ya que no demanda tiempo en peinarlo, aunque sí hay que entender que se trata de un corte que cada un periodo promedio de 20 días hay que retocarlo para mantener la forma.

Pixie Rizado

Este corte será tendencia en cabellos con bastantes rulos que buscan llevar un look corto y cómodo.

Promueve un estilo natural, con textura y movimiento, ideal para quienes tienen mucho caballo. “Se puede sumar despejar nucas y laterales, para un mejor estilo”, destaca la especialista.

Corte Bob

Para quienes no se animan al cabello tan corto, pero no lo soportan largo, este corte es ideal. Puede utilizarse una variante, ligeramente más recto, sin capas, buscando que logre cuerpo y movimiento.

Corte arriba de los hombros

Utilizando como referencia del largo la altura de los hombros, el corte propone capas para generar ondas y volumen natural, sin llegar a generar un triángulo.

Se trata de una alternativa entre corte redondo y mariposa.

Corte “estilo Rapunzel”

Hay quienes defienden el cabello largo sin importar la época del año. Para las largas melenas, la tendencia de este año es un estilo similar a la princesa de Disney Rapunzel. Se trata de un cabello largo, parejo, sin capas, estilo cortina.

Corte Blowout look

Natalia destaca que es lo ultimo en tendencia para las amantes de pelos largos, ya que se trata de un corte con capas y mucha textura. Genera ondas naturales, más relajadas y sin tanto mantenimiento.

Es ideal para quienes buscan un estilo juvenil y renovado, sin perder el largo del cabello.

El estilos mullet, con aires rockero y desprolijo seguirán siendo parte de las tendencias durante este año, más que nada en aquellas personas que buscan un look relajado y rebelde.