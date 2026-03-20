Los jeans de los años 90 que vuelven y se imponen como tendencia en 2026

En 2026 la moda denim mira al pasado y rescata los clásicos: volvieron los jeans de los 90 con fuerza , pero sin copiar literal. Desde rectos rígidos hasta tobillos arqueados, la escena es plural. Este repaso reúne cinco siluetas noventeras que ya están circulando en la calle y las pasarelas.

Hoy no hay un único mandato: conviven varias formas y tamaños. Entre las propuestas más visibles aparecen los rectos ceñidos, los bootcut cortos y los baggy anchos, todos reinterpretados. Si te atrae la nostalgia, estos cinco modelos muestran cómo los jeans de los 90 se adaptan a la ciudad moderna.

Cigarette o jean pitillo : el corte rígido y recto vuelve como básico elegante. Se lo ve en looks de calle combinados con botas finas o mocasines, y su encanto pasa por la estructura. Celebrities lo usan para sumar sobriedad a outfits desenfadados; es uno de los must de la temporada.

El bootcut recortado, ese talle que amaba Carolyn Bessette-Kennedy, reaparece con versiones sin elasticidad. Aporta equilibrio si querés lucir botas o sandalias y funciona bien con blazers estructurados. Es clave para quienes buscan una silueta clásica sin caer en la rigidez de algunos revival noventeros y toques modernos muy actuales.

Los baggy , ese volumen holgado, dominan la calle con actitud relajada y elegida. Bajos, tiro medio y dobladillo suelto hacen la diferencia. Muchos estilistas consideran que los baggy son la lectura más contemporánea de los jeans de los 90: cómodos, urbanos y perfectos para superponer prendas sin perder estilo urbano.

El talle medio regresa como alternativa sensata al low-rise, ofreciendo sujeción y proporción. Es el favorito para quienes buscan prendas que duren en el tiempo. Otra tendencia de estilismo son los puños remangados: no es un modelo, sino un detalle que transforma casi cualquier jean en pieza deliberada y moderna.

Del mercado masivo a la etiqueta de lujo, hay opciones para todos los bolsillos: clásicos Levi’s, reinterpretaciones de marcas boutique y versiones de diseñador. La consigna es preferir cortes limpios y materia prima durable. Invertir en un jean bien hecho hoy puede ser un gesto sostenible y, claro, de estilo.

Si querés subirte a la ola noventosa, probá antes de comprar y pensá la silueta con la ropa que ya tenés. Mezclar épocas funciona bien: chalecos, camperas y zapatos definen la intención. En definitiva, los jeans de los 90 vuelven actualizados, listos para acompañar la vida cotidiana con actitud propia.