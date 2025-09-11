La cáscara de la naranja es lo primero que tiramos cuando comemos la fruta. Sin embargo, pocas personas saben los usos que se le puede dar, sobre todo si se secan al sol.
Cuando las dejás al sol, las cáscaras pierden la humedad y conservan su aroma cítrico y sus propiedades antioxidantes durante meses. Así, podés guardarlas en frascos herméticos y tenerlas siempre a mano.
Cómo usar las cáscaras de naranja secas
- Infusiones caseras: agregá un trozo de cáscara seca al mate, té o agua caliente para un toque cítrico y refrescante.
- Condimento para postres: molé las cáscaras hasta obtener un polvo fino y usalo para aromatizar tortas, budines, galletitas y postres.
- Perfume natural para la casa: poné trozos de cáscara seca en bolsitas de tela y usalas como aromatizante en cajones, placares o el auto.
- Repelente de insectos: su aroma ayuda a mantener alejados a mosquitos y hormigas en distintos ambientes.
Cómo secar cáscaras de naranja al sol paso a paso
- Lavá bien las naranjas antes de pelarlas.
- Cortá las cáscaras en tiras o trozos pequeños.
- Extendelas en una bandeja y dejalas al sol directo durante varios días, hasta que estén bien secas y crujientes.
- Guardalas en un frasco hermético y usalas cuando quieras.