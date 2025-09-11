Para qué sirve secar cáscaras de naranja al sol y cómo usarlas Conocé los usos impensados que podés darle a esta parte de la fruta que siempre termina en la basura.

La cáscara de la naranja es lo primero que tiramos cuando comemos la fruta. Sin embargo, pocas personas saben los usos que se le puede dar, sobre todo si se secan al sol.

Cuando las dejás al sol, las cáscaras pierden la humedad y conservan su aroma cítrico y sus propiedades antioxidantes durante meses. Así, podés guardarlas en frascos herméticos y tenerlas siempre a mano.

Cómo usar las cáscaras de naranja secas

Infusiones caseras: agregá un trozo de cáscara seca al mate, té o agua caliente para un toque cítrico y refrescante.

agregá un trozo de cáscara seca al mate, té o agua caliente para un toque cítrico y refrescante. Condimento para postres: molé las cáscaras hasta obtener un polvo fino y usalo para aromatizar tortas, budines, galletitas y postres.

molé las cáscaras hasta obtener un polvo fino y usalo para aromatizar tortas, budines, galletitas y postres. Perfume natural para la casa: poné trozos de cáscara seca en bolsitas de tela y usalas como aromatizante en cajones, placares o el auto.

poné trozos de cáscara seca en bolsitas de tela y usalas como aromatizante en cajones, placares o el auto. Repelente de insectos: su aroma ayuda a mantener alejados a mosquitos y hormigas en distintos ambientes.

Cómo secar cáscaras de naranja al sol paso a paso