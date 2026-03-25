    • 25 de marzo de 2026 - 09:19

    Pecas de glitter y efecto aura: las nuevas tendencias de maquillaje que pisan fuerte este 2026

    Con un poco de creatividad y luminosidad, es posible crear un make up para cualquier celebración. Cuáles son los mejores tips para aplicarlos y destacar en una fiesta o en un festival.

    Pecas de glitter.

    Pecas de glitter.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El maquillaje se reinventa constantemente, y esta temporada deja atrás el estilo minimalista del “clean girl look” para dar paso a propuestas más jugadas, llenas de color, brillo y personalidad. Por eso, este 2026 el glitter vuelve a ser protagonista, pero con nuevas formas de uso mucho más creativas.

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    Lejos de ser solamente un detalle, esta vez se convierte en el centro del look. Desde destellos sutiles hasta partículas más grandes y llamativas, el brillo se adapta a distintos estilos y ocasiones, especialmente en eventos como recitales y festivales donde todo vale un poco más.

    Entre las tendencias que más se destacan aparecen las pecas de glitter y el efecto aura, dos formas originales de jugar con el maquillaje y expresar identidad a través del color y la luz.

    Pecas de gitter y efecto aura: cuáles son los mejores tips para iluminar el rostro y seguir las últimas tendencias de moda

    Pecas de glitter: el detalle que ilumina el rostro

    Las pecas de glitter son una de las tendencias más virales del momento. Se trata de aplicar pequeños puntos brillantes sobre la nariz y los pómulos, imitando pecas naturales pero con un toque luminoso y divertido. Este estilo ganó popularidad luego de que Taylor Swift lo luciera en un evento deportivo, demostrando que puede ser tanto sutil como protagonista.

    Para lograr unas pecas perfectas, sólo hace falta seguir estos pasos:

    • Elegí el glitter adecuado: lo ideal es usar partículas finas para un efecto más delicado o más gruesas si buscás un look llamativo.
    • Aplicá con precisión: podés usar un pincel fino o incluso la yema de los dedos para colocar pequeños puntos de forma irregular.
    • Usá un fijador o gloss: esto ayuda a que el glitter se adhiera mejor y dure más tiempo.
    • Menos es más: empezá con poca cantidad y sumá de a poco para no sobrecargar el rostro.
    • Combiná con maquillaje natural: así las pecas se convierten en el foco principal.

    Efecto aura: color que refleja tu energía

    Otra tendencia que está creciendo fuerte es el efecto aura, inspirado en la idea de reflejar la energía personal a través del color. Este estilo se basa en aplicar un tono más intenso en el centro del rostro (generalmente en mejillas o párpados) y difuminarlo hacia afuera para crear un efecto suave y etéreo.

    El resultado es un maquillaje moderno, artístico y muy versátil, que puede adaptarse a distintos colores según el estado de ánimo o la ocasión. Para lograrlo, deberás seguir estos tips:

    • Elegí una paleta de colores: podés optar por tonos cálidos (rosas, duraznos) o más vibrantes (violetas, azules).
    • Concentrá el color en el centro: aplicalo en mejillas o párpados y luego difuminá hacia los bordes.
    • Difuminá bien los bordes: la clave está en que no haya líneas marcadas.
    • Sumá iluminador: esto potencia el efecto “glow” y le da un acabado más profesional.
    • Probá combinaciones: podés mezclar dos tonos para un efecto más creativo.
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