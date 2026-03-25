Pecas de glitter y efecto aura: las nuevas tendencias de maquillaje que pisan fuerte este 2026

Con un poco de creatividad y luminosidad, es posible crear un make up para cualquier celebración. Cuáles son los mejores tips para aplicarlos y destacar en una fiesta o en un festival.

El maquillaje se reinventa constantemente, y esta temporada deja atrás el estilo minimalista del “clean girl look” para dar paso a propuestas más jugadas, llenas de color, brillo y personalidad. Por eso, este 2026 el glitter vuelve a ser protagonista, pero con nuevas formas de uso mucho más creativas.

Lejos de ser solamente un detalle, esta vez se convierte en el centro del look. Desde destellos sutiles hasta partículas más grandes y llamativas, el brillo se adapta a distintos estilos y ocasiones, especialmente en eventos como recitales y festivales donde todo vale un poco más.

Entre las tendencias que más se destacan aparecen las pecas de glitter y el efecto aura, dos formas originales de jugar con el maquillaje y expresar identidad a través del color y la luz.

Pecas de gitter y efecto aura: cuáles son los mejores tips para iluminar el rostro y seguir las últimas tendencias de moda Pecas de glitter: el detalle que ilumina el rostro

Las pecas de glitter son una de las tendencias más virales del momento. Se trata de aplicar pequeños puntos brillantes sobre la nariz y los pómulos, imitando pecas naturales pero con un toque luminoso y divertido. Este estilo ganó popularidad luego de que Taylor Swift lo luciera en un evento deportivo, demostrando que puede ser tanto sutil como protagonista.