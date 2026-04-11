    • 11 de abril de 2026 - 09:32

    Por qué guardar las toallas en el baño es un error

    Aunque parece práctico, mantenerlas en el baño puede arruinarlas más rápido de lo que pensás. Qué recomiendan los especialistas para conservarlas mejor.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las toallas son un elemento básico en cualquier casa. Están siempre a mano en el baño y forman parte de la rutina diaria. Sin embargo, lo que muchos consideran lo más lógico —guardarlas ahí— es, según los expertos en limpieza, un error bastante común.

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    Por qué no conviene guardar las toallas en el baño

    Aunque resulte práctico tenerlas cerca, el baño reúne varias condiciones que afectan directamente a las toallas limpias.

    1. La humedad las arruina más rápido

    El baño es, por naturaleza, uno de los ambientes más húmedos de la casa. El vapor de la ducha y la falta de ventilación generan un clima ideal para que las toallas:

    • Tomen olor a humedad
    • Pierdan frescura rápidamente
    • Incluso desarrollen moho

    2. Se acumulan gérmenes sin que lo notes

    Cada vez que se tira la cadena, se liberan partículas microscópicas en el aire. Esto puede hacer que bacterias y gérmenes se depositen sobre las toallas limpias, especialmente si están expuestas.

    Además, la combinación de humedad y calor favorece la proliferación de microorganismos.

    3. Ocupan espacio innecesario

    En la mayoría de las casas, el baño suele ser uno de los ambientes más chicos. Guardar toallas ahí implica usar un espacio valioso con un textil que, además, es voluminoso.

    Dónde conviene guardar las toallas

    Los especialistas recomiendan elegir lugares secos, frescos y ventilados. Algunas buenas opciones son:

    • Un placard
    • Un armario de ropa blanca
    • Cajas o canastos en dormitorios o pasillos
    • Baúles o muebles auxiliares
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    El objetivo es mantenerlas lejos de la humedad para que conserven su olor, textura y limpieza por más tiempo (Foto: Adobe Stock).

    El objetivo es mantenerlas lejos de la humedad para que conserven su olor, textura y limpieza por más tiempo (Foto: Adobe Stock).

    ¿Y si no queda otra que guardarlas en el baño?

    En espacios reducidos, a veces no hay alternativa. En esos casos, se recomienda:

    • Guardarlas dentro de un mueble cerrado
    • Usar recipientes que aíslen la humedad
    • Elegir materiales como bambú, que resisten mejor el moho

    Un truco simple para que siempre huelan bien

    Un detalle que puede marcar la diferencia: colocar unas gotas de aceite esencial en el lugar donde guardás las toallas. Esto ayuda a mantener un aroma agradable y da una sensación más fresca al usarlas.

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