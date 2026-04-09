    • 9 de abril de 2026 - 15:03

    Truco casero para eliminar los malos olores del baño en 2 minutos

    Un método simple, económico y natural se volvió viral porque ayuda a perfumar el baño sin usar aerosoles ni productos químicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los malos olores en el baño son uno de los problemas más comunes del hogar, pero también uno de los más fáciles de resolver si se aplica el truco correcto. En los últimos meses, un método casero empezó a circular entre especialistas en limpieza y se volvió tendencia por su efectividad. Lo mejor es que no requiere gastar de más ni comprar productos industriales.

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    Se trata de un método que consiste en combinar ingredientes simples que ayudan a absorber y neutralizar los olores: bicarbonato de sodio y aceites esenciales.

    Cómo aplicar este truco casero

    • Colocar bicarbonato de sodio en un frasco pequeño.
    • Agregar entre 10 y 15 gotas de aceite esencial (lavanda, limón o eucalipto).
    • Mezclar suave.
    • Dejar el recipiente destapado en el baño.

    El bicarbonato actúa como neutralizador de olores, mientras que los aceites esenciales aportan una fragancia fresca y duradera, en tan sólo 2 minutos.

    Algunas personas suman un segundo truco:

    • Colocar unas gotas de aceite esencial dentro del rollo de papel higiénico.
    • O directamente en el cartón interno.

    Cada vez que se usa, el movimiento libera el aroma y perfuma el ambiente de forma inmediata.

    Por qué funciona tan rápido

    A diferencia de los aerosoles, este método no “tapa” el olor, sino que:

    • Lo absorbe.
    • Lo neutraliza.
    • Y deja un perfume natural.

    Además, no satura el ambiente ni genera esa mezcla artificial de fragancias.

    4 ventajas de este truco

    • Es económico.
    • No usa químicos agresivos.
    • Dura varios días.
    • Se puede personalizar con distintos aromas.

    En tiempos donde cada vez más personas buscan soluciones naturales, este método se convirtió en uno de los más elegidos para mantener el baño fresco sin esfuerzo.

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