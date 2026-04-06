Trump advirtió que Irán "puede ser aniquilado en una noche" y anticipó que mañana podría concretar su amenaza

El presidente de EE.UU. , Donald Trump , aseguró este lunes que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”. De esa manera reiteró el ultimátum que dio a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. En caso contrario, dijo que atacará sus infraestructuras energéticas.

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Trump dijo en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (21:00 de la Argentina) para reabrir el paso marítimo. “Nunca vamos a dejar que Irán tenga bombas nucleares”, alertó.

“Este es un período crítico. Les di una extensión de 10 días. Ellos tienen hasta mañana. Veremos que pasa y después de eso no habrá puentes ni centrales eléctricas. (Vivirán en la) edad de piedra...“, indicó.

Además, dijo creer que Irán está negociando “de buena fe” con su país y que “les gustaría poder llegar a un acuerdo” antes de que se cumpla el ultimátum. Pero dijo que el gran problema de Teherán es que carecen de comunicaciones. “No pueden comunicarse”, señaló.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se acercó a los 114 dólares el barril tras avanzar un 2,14 % mientras hablaba el presidente.

Donald Trump aseguró que 170 aeronaves participaron en las acciones de rescate

En una rueda de prensa convocada para dar detalles del rescate de dos pilotos de caza abatido en los últimos días en Irán, Trump dijo que EE.UU. utilizó más de 170 aeronaves en esas operaciones en el terreno.

Según comentó, se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro de la tripulación y otras 155 en la segunda misión de rescate. Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.

Además, dijo que nadie resultó herido en acción.

Trump amenazó además con la cárcel a medios que filtraron noticias sobre el rescate de uno de los pilotos.

“Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: ‘Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel’“, dijo, sin más detalles. Tampoco identificó a los medios aludidos.

Trump dijo que no puede dejar a Irán tener armas nucleares y señaló que los iraníes deberían levantarse contra su propio gobierno. Sin embargo, dijo que si eso pasa serían reprimidos y ajusticiados, como sucedió con varios ciudadanos que fueron ahorcados en los últimos días.

“Si protestas te disparan”, afirmó. Además, dijo que hay francotiradores que disparan a mujeres desde edificios. Ellos quieren que sigamos bombardeando“. Están dispuestos a sufrir para tener libertad”, prosiguió.

En tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que la agencia de inteligencia condujo una campaña de “desinformación” en Irán durante el rescate del piloto.

Sobre la OTAN, dijo que la alianza negó ayuda a Estados Unidos en la guerra y aseguró que se convirtió “en un tigre de papel”. También cuestionó que países como Corea del Sur y Japón, donde hay numerosos contingentes militares estadounidense, también rechazaron participar en el conflicto.

Además, dijo que en los últimos días se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Washington. Según contó, vivió a reclamar la entrega de Groenlandia y tuvo una respuesta negativa.