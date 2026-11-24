Un abogado y empresario fue denunciado por el presunto abuso sexual de una adolescente en Santiago del Estero, activando la intervención de la Justicia.

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Un abogado y empresario de Santiago del Estero fue denunciado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 13 años que trabajaba como vendedora ambulante en el centro de la ciudad. La madre de la menor presentó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 17 Oeste, activando de inmediato los protocolos judiciales.

Según el relato de la mujer, el acusado habría aprovechado el vínculo que estableció con la menor, a quien solía comprarle mercadería, para regalarle un televisor, un horno eléctrico, una bicicleta y un teléfono celular. Aproximadamente un mes atrás, el hombre habría invitado a la adolescente a su domicilio.

La denuncia detalla que, tras devolverle unos anteojos de sol, el acusado le entregó 20.000 pesos en efectivo y luego le ofreció un vaso de agua. Al recuperar el conocimiento, la menor encontró al hombre sobre ella, con la ropa interior baja, mientras la besaba.