Germán Moldes, fiscal de la Cámara de Casación, pronunció un fuerte discurso en el cierre del acto que se realizó en Plaza de Mayo a dos años de la muerte violenta de Alberto Nisman. "Nisman murió por denunciar a Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner. Nisman murió por denunciar a Héctor Timerman y a los 5 grandes del buen humor que le hacen coro", aseguró.

El funcionario judicial recordó que fue la Corte Suprema Justicia la que vinculó la muerte de Nisman con su trabajo cuando se pronunció sobre la discusión sobre el fuero en que debía tramitar el expediente. Moldes no ahorró críticas para Viviana Fein, la fiscal que instruyó la pesquisa durante un año y 8 meses, y para el ex secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni, a quien vinculó con los "osos, payasos y equilibristas" que "destruyeron la evidencia de la escena del hecho" el domingo 18 de enero de 2015.

"Digo escena del hecho y no del crimen porque las dos causas de Nisman están en el fuero federal y yo sigo siendo el único fiscal; no me hagan calentar y decir cosas que no tengo que decir", aseguró.