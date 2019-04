Un grupo de madres de la Escuela Primaria Nº 1 “Bernardino Rivadavia”, de Ensenada, La Plata, denunció el pasado miércoles que un maestra "cacheó"a su hijos de 5 y 6 años cursan 1º A, porque creía que le habían robado.

Fue una de las mamás quien alertó al resto por WhatsApp. Envió un mensaje que “decía que a la maestra le había faltado dinero y acusaba a los nenes, que los había puesto de espaldas, con las manos y la cara apoyadas en la pared, que les revisó las mochilas, metió sus manos en los bolsillos, que a los varones los ‘cacheó’”, contó Daniela Branda, otra madre.

Según informa El Día, el hecho ocurrió cerca de la hora de salida del colegio del pasado miércoles con 10 alumnos de primer grado. “Son nenes que salieron hace tres meses del jardín”, dijo Branda.

Desde la semana pasada los padres reclaman el esclarecimiento del hecho y, tras su viralización, intervino la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE). La maestra se tomó licencia.

Para el grupo de padres, "se tardó demasiado. Hoy (por este miércoles) se hizo la primera reunión porque nosotras mismas fuimos a buscar a las autoridades. Pero durante una semana los chicos estuvieron con la misma maestra, como si no hubiera pasado nada”.

“¿Cómo cualquiera puede acusar de ladrones a nuestros nenes sin que haya consecuencias? ¿Cómo, con todo lo que está pasando, cualquiera puede tocar sus cuerpos?. No es no. No podés hacer eso con nadie. Menos tratar de ladrón a un nene. Menos, tocarlo”, señaló Branda.