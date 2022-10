Los dirigentes de la mesa chica ampliada de la CGT iniciaron minutos después de las 11.30 su acto para conmemorar los 77 años del Día de la Lealtad peronista en el estadio cerrado de Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez. En ese contexto, el titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, representante del sector, sostuvo que "hoy todos tenemos que ceder algo, todos tenemos que luchar por la democracia".



Este sector de la CGT -denominados los "Gordos", como se conoce a los gremios de servicios- anunció además que lanzará la denominada "Corriente Político-Sindical Peronista" para discutir "el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas", informaron voceros el sector.



Desde antes de las 10 comenzaron a congregarse trabajadores de distintos sectores gremiales en la puerta de Obras Sanitarias. Entre ellos se ubicaron representantes de Uthgra (gastronómicos), Sindicato de Comercio, Sutep, Uocra (construcción), Utedyc y trabajadores de espectáculos deportivos, entre otros.



La mesa chica ampliada de la CGT está encabezada por los cotitulares Héctor Daer (sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio).



Al ingresar al predio, y en declaraciones a la prensa, el titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, sostuvo que "hoy todos tenemos que ceder algo, todos tenemos que luchar por la democracia y una distribución justa del ingreso. Lo que pagan los trabajadores no lo paga nadie", remarcó.



Consultado sobre el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que anunciara el ministro de Economía, Sergio Massa, el dirigente gremial opinó: "Son medidas buenas. Un trabajador que tiene que pagar impuestos de esta característica no puede pagarlo. Estamos en una situación difícil, incluso internacionalmente".



"Los economistas de otros países no saben cómo un país con tanta gente buena y riqueza no puede salir de donde está", afirmó.



El secretario general de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, dijo que el 17 de octubre "no es solamente un recordatorio nostálgico, es realmente un revivir en la memoria la tan maravillosa gesta, la más importante de la historia, para reclamar la libertad del coronel (Juan) Perón, cuyo liderazgo se mantiene con el tiempo". "El 17 de octubre fue un punto de inflexión en la historia de nuestro país", expuso.



Por otra parte, "en lo que hace a lo electoral, se va a hacer una mesa de conducción, un movimiento político y un lugar donde se articule la dirigencia política y lo sindical del peronismo" para las próximas elecciones, añadió Rodríguez.



"La representatividad sindical en el armado de esas listas para las elecciones de 2023 será a nivel nacional, provincial y municipal, y se definirá en breve una mesa de conducción de ese nuevo espacio de la CGT", adelantaron a Télam fuentes gremiales.