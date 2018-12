Golpe para Moyano. Hugo y Pablo habían anunciado el fin de semana pasado que varias empresas habían firmado para dar el bono.

Los titulares de las Federaciones Nacional de Camioneros (Fencam) y Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Hugo Moyano y Daniel Indart, respectivamente, convinieron ayer "no innovar" respecto del pago del bono extra de fin de año de 14.000 pesos que exigía la organización gremial.

"Ello fue acordado ante la imposibilidad de las empresas de transporte de cargas de enfrentar esa erogación a partir del contexto económico recesivo que afronta la actividad. El entendimiento necesario y maduro entre las partes procuró preservar y potenciar a un sector largamente castigado por los incesantes incrementos de los costos y de la carga impositiva", aseguró un comunicado de prensa de la cámara patronal.

Sin embargo, los empresarios ratificaron el compromiso asumido con el sindicato hace apenas un mes respecto de actualizar en un 40 por ciento la mejora salarial anual paritaria para los aproximadamente 200 mil camioneros, fijada a partir del 1 de julio.

"Esa aceptación de la paritaria por parte de las empresas apuntó a preservar el clima de paz social imprescindible para la normal prestación del servicio esencial del transporte automotor de cargas en sus varias especialidades de tráfico", afirmó Indart, según quien en 2018 las empresas soportaron "la caída de los volúmenes transportados y el aumento de los costos de los insumos, no trasladados finalmente a las tarifas". "Luego de ese aumento, las empresas fueron sorprendidas por el decreto 1.043/18, que agregó un costo no previsto con la asignación no remunerativa de un bono de 5.000 pesos. Muchas desconocen aún cómo lo costearán. Otro bono sería imposible a nivel económico y jurídico, ya que el decreto 633/18 prohíbe las sumas no remunerativas.

Moyano y su hijo Pablo habían anunciado el fin de semana en un encuentro con titulares de seccionales gremiales que varias empresas habían firmado el bono de 14.000 pesos.