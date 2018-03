La obra. Eran alrededor de 12 personas las que estaban trabajando en la obra. Seis fueron derivados a centros de salud.

Seis personas murieron, al menos dos están atrapadas y otras seis resultaron heridas tras el derrumbe de una losa en una obra en construcción ayer al mediodía en la localidad balnearia bonaerense de Santa Teresita, confirmó el director de Defensa Civil del Partido de la Costa a la prensa digital porteña.



El derrumbe ocurrió en Avenida Costanera entre las calles 43 y 44 donde obreros trabajaban en la construcción del espacio Multicultural Santa Teresita, informó diario La Nación. En el momento del derrumbe, los operarios estaban llenando con cemento el encofrado de la losa y por motivos que se desconocen se desmoronó la estructura.



"Eran alrededor de 12 personas las que estaban trabajando. Seis fueron derivados a centros de salud y algunos ya fueron dados de alta. Además, tenemos personas atrapadas: entre 5 y 6, no sabemos bien la cantidad. Una de los atrapados falleció", explicó alrededor de las 15 Augusto Giachetti, director de Defensa Civil del Partido de la Costa.



Giachetti detalló que en el lugar trabajan seis dotaciones de bomberos, 10 ambulancias, personas de Defensa Civil y policías de la provincia de Buenos Aires.



"Necesitamos silencio y tranquilidad para poder escuchar cualquier sonido o pedido de ayuda de las personas que están atrapadas debajo de los escombros", agregó el director de Defensa Civil.



Según se pudo saber, entre los heridos figuran Daniel Vilca, de 22 años, Julio Garcette, Abel Gómez, de 27, Juan Manuel Vilca, Luciano Obregón, de 29 y Máximo Vilca, de 50, que fue el único que permanece internado pero fuera de peligro.



Pasadas las 18, autoridades locales confirmaron que los muertos ascendían a tres y no se difundió aún las identidades. Cerca de las 22, la cifra ascendió a seis víctimas fatales y las fuerzas trabajaban para la extracción de los cuerpos.



El intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, se acercó al lugar, a donde también llegaron ambulancias. La Municipalidad informó también que se dará toda la asistencia médica y psicológica a los afectados por este suceso.



Desde el área de Obras Publica del Municipio se manifestó que el Partido de la Costa se presentará como damnificada ante la Justicia junto con los trabajadores afectados, y que "la empresa Grupo Perfil, que salió adjudicada en la licitación y lleva adelante la obra, deberá explicar este trágico hecho, al tiempo que se iniciarán las actuaciones correspondientes para determinar lo que pasó".



Según informó Del Tuyú Noticias, la construcción había estado parada y ayer se había reiniciado. Al parecer, el derrumbe se produjo cuando estaban descargando cemento en el encofrado de una losa. El trabajo debía hacerse sobre seis columnas, que se movían demasiado, por lo que las habían apuntalado, pero no habrían aguantado el peso.